Στο Netflix η νέα ταινία των Peaky Blinders με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Μέρφι

Το Netflix ανακοίνωσε επίσημα ότι ο «Τόμας Σέλμπι» επιστρέφει και ότι η πολυαναμενόμενη και ήδη πολυσυζητημένη ταινία «Peaky Blinders» μπαίνει στις ράγες.

Ο βραβευμένος με Οσκαρ Κίλιαν Μέρφι αναλαμβάνει ξανά έναν ρόλο κομβικό για την εκτίναξη της καριέρας του, ενώ η σκηνοθεσία του φιλμ ανατίθεται στον Τομ Χάρπερ («Heart of Stone», «Wild Rose»), ο οποίος είχε σκηνοθετήσει ορισμένα από τα τηλεοπτικά επεισόδια της σειράς πίσω στο 2013.

Μέσω Twitter, η ομάδα του Netflix δημοσίευσε μια φωτογραφία από το σενάριο της ταινίας, τη σκηνοθεσία της οποίας αναλαμβάνει ξανά, ο Τομ Χάρπερ.

«Ο Τόμι Σέλμπι Shelby επιστρέφει. Μια ταινία Peaky Blinders με πρωταγωνιστή τον Κίλιαν Μέρφι έρχεται στο Netflix» γράφει η ανάρτηση.

Tommy Shelby returns. A Peaky Blinders Film starring Cillian Murphy is coming to Netflix.



“It seems like Tommy Shelby wasn’t finished with me…It is very gratifying to be recollaborating with Steven Knight and Tom Harper on the film version of Peaky Blinders. This is one for… pic.twitter.com/eBSYnKqGpA