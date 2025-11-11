Squid Game: Ο 81χρονος Yeong-su αθωώθηκε για τις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης

Ο ηθοποιός του Squid Game, Yeong-su, αθωώθηκε για τις κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης από δικαστήριο στη Νότια Κορέα.

Ο 81χρονος είχε κατηγορηθεί το 2022 για σεξουαλική επίθεση σε μία γυναίκα δύο φορές. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι καταγγελίες ανέφεραν ότι αγκάλιασε τη γυναίκα και την άγγιξε ανάρμοστα παρά τη θέλησή της, το 2017.

Ο ηθοποιός είχε βρεθεί ένοχος το 2024 και είχε καταδικαστεί σε οκτάμηνη ποινή φυλάκισης με αναστολή, αλλά είχε δηλώσει ότι θα ασκήσει έφεση κατά της απόφασης.

Την Τρίτη, το δικαστήριο ανέτρεψε την ποινή του, αναφέροντας ότι η μνήμη του φερόμενου θύματος μπορεί να είχε «αλλοιωθεί», δεδομένου του πόσος καιρός είχε περάσει από το περιστατικό.

Το φερόμενο θύμα υπέβαλε καταγγελία το 2021, αλλά η υπόθεση έκλεισε τον Απρίλιο της ίδιας χρονιάς, όμως η εισαγγελία άνοιξε και πάλι την υπόθεση «κατόπιν αιτήματος του θύματος», σύμφωνα με το πρακτορείο Yonhap.

Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από τοπικά μέσα ενημέρωσης, το δικαστήριο ανέφερε ότι υπήρχε «αμφιβολία» για το αν είχε διαπράξει την επίθεση. «Υπάρχει πιθανότητα η μνήμη του θύματος να έχει αλλοιωθεί με την πάροδο του χρόνου», ανέφερε χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.

Ωστόσο, σημειώθηκε επίσης ότι είναι πιθανό ο ηθοποιός να είχε διαπράξει επίθεση, καθώς είχε ζητήσει συγγνώμη από το θύμα. Το φερόμενο θύμα εξέφρασε αργότερα τη διαφωνία του με την απόφαση, δηλώνοντας ότι αυτή δε θα «ακυρώσει την αλήθεια ούτε θα σβήσει τον πόνο που υπέστη».

«Παρά τη σημερινή απόφαση, θα συνεχίσω να λέω την αλήθεια μέχρι τέλους», ανέφερε σε δήλωση που δημοσιεύτηκε μέσω της οργάνωσης για τα δικαιώματα των γυναικών Womenlink.

Μετά την απόφαση, ο Yeong-su δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης αισθάνεται «ευγνωμοσύνη προς το δικαστήριο για τη σοφή κρίση του».

Με πληροφορίες από BBC