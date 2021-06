Η Σίνθια Ερίβο, υποψήφια για Όσκαρ στον ρόλο της Harriet και κάτοχος βραβείων Tony και Grammy για την ερμηνεία της στο Πορφυρό Χρώμα, αναλαμβάνει την τιτάνια αποστολή να δώσει σάρκα και οστά στη θρυλική Αρίθα Φράνκλιν, τραγουδώντας ένα σημαντικό τμήμα της εκτεταμένης δισκογραφίας της με τη δική της φωνή!

Η Βρετανή ηθοποιός και τραγουδίστρια πρωταγωνιστεί στο Genius: Aretha που προβάλλεται σε πανελλήνια πρεμιέρα στο National Geographic και στα οκτώ επεισόδια της μίνι σειράς που υπογράφει η Σούζαν Λόρι Παρκς καλύπτει την ταραχώδη ζωή, τις ακτιβιστικές ανησυχίες και την ανεπανάληπτη καριέρα της βασίλισσας της σόουλ.

Σε αποκλειστική συνέντευξη μέσω Ζoom, η «διπλή απειλή» (δεινή ηθοποιός και καταξιωμένη τραγουδίστρια) θυμάται πώς αντέδρασε όταν της ανακοίνωσαν ότι πήρε έναν τόσο σπουδαίο ρόλο που ποτέ δεν κυνήγησε ουσιαστικά και συνδέει το καλλιτεχνικό χάρισμα της μέγιστης Aρίθα με την προσωπική της εμπειρία από τα γυρίσματα.

Το ευρύ κοινό αγνοεί πως η Αρίθα που αγαπήσαμε για τα τραγούδια και τις ζωντανές εμφανίσεις μεγάλωνε σχεδόν μόνη της τέσσερα παιδιά, ένα τρομερό κατόρθωμα, αν αναλογιστούμε τον όγκο και την παραγωγικότητά της για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το να είσαι στην κορυφή και να αναθρέφεις μια μεγάλη οικογένεια είναι σημαντικό επίτευγμα.

— Ποια ήταν η πρώτη σας επαφή με τη μουσική της Αρίθα Φράνκλιν;

Πρέπει να ήμουν εννιά-δέκα χρονών όταν άκουσα για πρώτη φορά το «Think» στο αυτοκίνητο των γονιών μου. Δεν είχα ξανακούσει τέτοια φωνή, μου εντυπώθηκε αμέσως. Κι όταν στη συνέχεια μού κόλλησε το ντουέτο της με την Άνι Λένοξ, το «Sisters era doing it for themselves», αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατό μια γυναίκα να περνάει με τέτοια ευκολία από τον έναν τύπο τραγουδιού στον άλλον. Να έχει τέτοια δύναμη! Νωρίς στην καριέρα μου ερμήνευα συχνά το «Ain’t no way». Ο λόγος που το συμπεριέλαβα στο ρεπερτόριό μου είναι γιατί μου μιλάει προσωπικά, συγκεκριμένα για τον πόνο που απαιτείται για να έρθεις κοντά σ’ αυτόν που έχεις ερωτευτεί. Γι’ αυτόν την αγαπώ.

Όλα τα ανείπωτα, ό,τι δεν ήθελε να σχολιάσει μπροστά στους ανθρώπους, καθώς εμπιστευόταν μόνο έναν στενό κύκλο δικών της ανθρώπων, τα εξέφραζε συνθέτοντας και τραγουδώντας.

— Σας φόβισε η προοπτική να υποδυθείτε την Αρίθα Φράνκλιν;

Για να είμαι ειλικρινής, δεν κατάλαβα πώς έγινε. Ήμουν απασχολημένη με ένα πρότζεκτ, όταν κάποιος από την παραγωγή με πρότεινε, χωρίς πραγματικά να ερωτηθώ, γιατί είχε δει ένα βίντεο στο οποίο ερμήνευα ένα τραγούδι της Φράνκλιν σε μια επίσημη εκδήλωση. Όταν το έμαθα, φυσικά ρίγησα, αναρωτήθηκα αν μπορούσα να τα καταφέρω, αλλά αυτό δεν είναι κάτι καινούργιο για μένα. Πάντα μου συμβαίνει, με κάθε καινούργιο ρόλο. Αυτό ακριβώς είναι και το κριτήριο για να πω το «ναι». Αν κάτι έρθει άκοπα, βαριέμαι. Σημαίνει πως ουσιαστικά δεν με ενδιαφέρει. Ποτέ δεν ενέδωσα σε οποιαδήποτε ευκολία.

— Και πώς αντιδράσατε όταν μάθατε πως κερδίσατε τον ρόλο;

Ένιωσα ένα παράξενο σοκ. Οδηγούσα, επέστρεφα από τη δουλειά, όταν μου τηλεφώνησαν για να μου πουν τα καλά νέα. Λέω παράξενο γιατί δεν είχα θέσει καν υποψηφιότητα! Το βίντεο από την ερμηνεία μου στο κόκκινο χαλί ευθύνεται για τον τόσο σπουδαίο ρόλο.

— Υπήρχαν πτυχές στη ζωή της Αρίθα που αγνοούσατε μερικώς ή εντελώς και βοήθησαν καίρια την ερμηνεία σας;

Βέβαια. Δεν είχα πλήρη γνώση για τη σημαντική εμπλοκή της στον αγώνα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και για τη στενή της σχέση με τον Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Επίσης, το ευρύ κοινό αγνοεί πως η Αρίθα που αγαπήσαμε για τα τραγούδια και τις ζωντανές εμφανίσεις της μεγάλωνε σχεδόν μόνη της τέσσερα παιδιά, ένα τρομερό κατόρθωμα, αν αναλογιστούμε τον όγκο της δουλειάς και την παραγωγικότητά της για μεγάλο χρονικό διάστημα. Το να είσαι στην κορυφή και να αναθρέφεις μια μεγάλη οικογένεια είναι σημαντικό επίτευγμα.

— Πόσο ρεαλιστικά ήταν τα γυρίσματα στις σκηνές της ενδοοικογενειακής βίας;

Ο συμπρωταγωνιστής μου με αντιμετώπισε με εξαιρετικό σεβασμό και το χειρίστηκε με λεπτότητα και προσοχή. Ποτέ δεν είναι ευχάριστες αυτού του είδους οι σκηνές, αλλά είναι απαραίτητες γιατί αποδίδουν την αλήθεια και αναπαριστούν τη συνήθεια μιας συγκεκριμένης εποχής, αυτό που θεωρούνταν δεδομένο εκείνα τα χρόνια.

— Πόσο ταυτίζεστε με τη χριστιανική επιρροή στα τραγούδια της Αρίθα Φράνκλιν, με δεδομένο το θρησκευτικό της υπόβαθρο;

Δεν έχω λάβει κάποια ιδιαίτερη θρησκευτική ανατροφή, Ωστόσο πιστεύω στον Θεό και ξεκίνησα να τραγουδώ σε εκκλησιαστική χορωδία, όπως κι εκείνη. Υπάρχει μια άρρηκτη σύνδεση του γκόσπελ ιδιώματος με τη μουσική σίγουρα, όπως και μια τάση να ψάξεις βαθιά στον εαυτό σου για να ενωθείς με την ουσία των στίχων, κάτι που διέπει όλο το έργο της Αρίθα, ακόμα και τα τραγούδια αγάπης που περιλάμβανε στο ρεπερτόριό της. Οπότε, ναι, ταυτίζομαι με το σημείο εκκίνησής της.

— Δυσκολευτήκατε να μάθετε σε βάθος όλα τα τραγούδια της;

Έτσι νόμιζα, ότι θα δυσκολευόμουν, αλλά τελικά ήταν χαρά και διασκέδαση, όταν απέβαλλα το αρχικό άγχος. Η μεγάλη μου ευχαρίστηση ήταν η ευκαιρία να τη γνωρίσω καλά. Ήμουν θαυμάστρια στην αρχή και τώρα γνωρίζω τον άνθρωπο που λάτρεψα. Τα τραγούδια της που πάντα έχω στο ρεπερτόριό μου δεν είναι πλέον ωραία κομμάτια αλλά ιστορίες με νόημα και νομίζω πως τα υπηρετώ καλύτερα.

— Ποια ήταν η διαδικασία της ηχογράφησης των τραγουδιών της Αρίθα Φράκνλιν στην ταινία; Για παράδειγμα, του κλασικού «A change is gonna come».

Έγινε με τον πιο απλό τρόπο. Πρόβαρα το κομμάτι σε ένα μικρό στούντιο, έμπαινα στο πλατό, έπαιρνα θέση μπροστά στις κάμερες για να γυρίσουμε τη σκηνή και τραγουδούσα live όσες φορές χρειαζόταν, για να έχει ο σκηνοθέτης μια «καθαρή» λήψη και ηχογράφηση, απ’ όλες τις απαραίτητες γωνίες. Δεν υπάρχει έξτρα επεξεργασία.

— Η Αρίθα επιδίωξε την εμπορική επιτυχία στο ξεκίνημα της καριέρας, έδειχνε να την ενδιαφέρει όσο τίποτε άλλο. Εσάς;

Κάτι δεν κόλλαγε στην επιλογή των τραγουδιών της όσο είχε συμβόλαιο με την Columbia. Το ήξερε και διασθανόταν πως κάτι πιο φρέσκο προοριζόταν για εκείνην, και το περίμενε για να ανακάμψει. Αμέσως προχώρησε στην επόμενη πίστα. Για μένα, μοναδικός στόχος ήταν ανέκαθεν και εξακολουθεί να είναι η δημιουργική διαδικασία. Αν έρθει η επιτυχία, καλώς να ορίσει.

— Είναι μεγαλύτερη πρόκληση για σας να ενσαρκώνετε αληθινούς χαρακτήρες παρά φανταστικούς;

Και τα δύο. Στη δεύτερη κατηγορία φαντάζεσαι και επινοείς από το μηδέν έναν άνθρωπο, στον οποίον πρέπει να συστηθείς η ίδια. Στην περίπτωση των γυναικών που υπήρξαν είναι ενδιαφέρον και διασκεδαστικό να μάθεις τι επιθυμούσαν πολύ, τι τις συνάρπαζε και τι τις απογοήτευε, κατά κάποιον τρόπο τις ανακαλύπτεις και πάλι από την αρχή. Δεν θα μπορούσα να επιλέξω εύκολα τι προτιμώ περισσότερο.

— Γνωρίζουμε πως η Αρίθα διέθετε αυτοπεποίθηση. Με ποιόν τρόπο και κατά πόσο ενέπνευσε και σ' εσάς σιγουριά και αυτοπεποίθηση ως ερμηνεύτρια και μαύρη ηθοποιό που εργάζεται στο Χόλιγουντ;

Στην πραγματικότητα, η Φράνκλιν χρειάστηκε να ξεπεράσει τη φυσική της συστολή για να αποκτήσει και να επιδείξει δύναμη στον χώρο όπου κινούνταν. Μου ενστάλαξε τη διάθεση να πιστέψω στο ταλέντο μου και να αναδείξω τη δουλειά μου. Επίσης, ήταν καλή επιχειρηματίας που έλαβε το credit που δικαιούνταν και προστάτεψε την πνευματική της ιδιοκτησία σε μια δύσκολη περίοδο, έτσι μου δίδαξε να διεκδικώ αυτά που αισθάνομαι πως μου αξίζουν.

— Ποιο είναι το καλλιτεχνικό κληροδότημα της Αρίθα στις μέρες μας;

Σίγουρα εμπνέει μουσικούς να ακολουθήσουν τα βήματά της. Ένωνε τον κόσμο με τραγούδια όπως το «Border Song» ή το «Respect». Έφερνε κοντά καλλιτέχνες από διαφορετικές πλατφόρμες και γινόταν οικουμενική, αν λάβουμε υπ’ όψιν μας την παγκόσμια επιτυχία της.

— Τελικά, ποια είναι η ουσία αυτής της μεγάλης ερμηνεύτριας;

(σκέφτεται) Μπορούσε να παρατηρεί, το προτιμούσε, ειδικά στο ξεκίνημά της, γιατί, όπως σας είπα, βασικά ήταν ντροπαλή. Όλα τα ανείπωτα, ό,τι δεν ήθελε να σχολιάσει μπροστά στους ανθρώπους, καθώς εμπιστευόταν μόνο έναν στενό κύκλο δικών της ανθρώπων, τα εξέφραζε συνθέτοντας και τραγουδώντας. Τις εμπειρίες και την ανθεκτικότητά της μάς τις μετέφερε μέσω της μουσικής της.

Η μίνι σειρά «Genius: Aretha» προβάλλεται σε πανελλήνια πρεμιέρα στο National Geographic.