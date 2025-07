Ο Λούκα Γκουαντανίνο βρήκε τον Έλον Μασκ του για την ταινία «Artificial»

Σε συζητήσεις για να υποδυθεί τον δισεκατομμυριούχο Έλον Μασκ, πρώην σύμμαχο του Ντόναλντ Τραμπ, στην επερχόμενη ταινία του Λούκα Γκουαντανίνο, σκηνοθέτη του «Artificial» της Amazon MGM, βρίσκεται ο πρωταγωνιστής της σειράς «The Studio», Άικ Μπάρινχολτζ.

Όπως είχε ανακοινωθεί προηγουμένως, στην ταινία θα πρωταγωνιστήσουν ο Άντριου Γκάρφιλντ και ο πρόσφατα υποψήφιος για Όσκαρ, Γιούρα Μπορίσοφ, («Anora») και είναι ένα «κωμικό δράμα που διαδραματίζεται στον κόσμο της Τεχνητής Νοημοσύνης».

Οι πρώτες φήμες υποδηλώνουν ότι το «Artificial» θα επικεντρώνεται στην εταιρεία OpenAI και την ταραχώδη περίοδο του 2023, όταν ο διευθύνων σύμβουλός της, Σαμ Άλτμαν, απολύθηκε και επαναπροσλήφθηκε σε λίγες μόνο ημέρες.

Αν και δεν έχει επιβεβαιωθεί τίποτα, ο Άντριου Γκάρφιλντ αναμένεται να υποδυθεί τον Άλτμαν, ενώ ο Μπορίσοφ φέρεται να υποδύεται τον Ίγια Στούσκεβερ, συνιδρυτή της OpenAI που ηγήθηκε του κινήματος για την απαλλαγή από τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας τεχνολογίας, σύμφωνα με το Variety.

