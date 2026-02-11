Sing for Greece: Η εμφάνιση της Marseaux στον Α' Ημιτελικό για την Eurovision 2026

Η Marseaux ανέβηκε στη σκηνή του Α’ Ημιτελικού για τον εθνικό τελικό της Eurovision Song Contest 2026, παρουσιάζοντας το «Χάνομαι», ένα κομμάτι που ήδη συγκαταλέγεται στα φαβορί για την ελληνική εκπροσώπηση.

«Είχα όνειρο από πολύ μικρή να πάω στη Eurovision, αλλά είχα πει ότι θα το δοκιμάσω μόνο όταν θα είχα ένα κομμάτι που με αντιπροσωπεύει απόλυτα», έχει δηλώσει σε πρόσφατη συνέντευξή της.

«Όταν άκουσα το τραγούδι, ένιωσα το “κλικ”. Αν ένα κομμάτι είναι σωστό, ανατριχιάζω. Και ανατρίχιασα» είχε προσθέσει στην ίδια συνέντευξη.

Sing for Greece 2026: Ποια είναι η Marseaux

Γεννημένη το 2001, η Marseaux έγινε γνωστή μέσα από κομμάτια που μιλούν ανοιχτά για ανασφάλειες, έρωτες και προσωπικές εμπειρίες. Με χαρακτηριστική αισθητική, ειλικρινή στίχο και μελωδικό ύφος, έχει διαμορφώσει μια ξεχωριστή ταυτότητα στην εγχώρια pop σκηνή.

Η πρώτη της μεγάλη απήχηση ήρθε μέσα από το WNC (Wednesday Night Cypher), όπου γνώρισε τον Solmeister, στενό συνεργάτη και φίλο της.

Οι δυο τους συνέχισαν μαζί δημιουργικά, με την ίδια να έχει αναφέρει ότι «ο Sol αποτέλεσε βασική πηγή έμπνευσης για τη θεματολογία των τραγουδιών μου».