Eurovision 2026: Δείτε live τον Α' ελληνικό Ημιτελικό

Ο Α' Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» για την ανάδειξη τραγουδιού για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους που θεωρούνται φαβορί, είναι ο Akylas με το «Ferto» που εμφανίστηκε τέταρτος, η Evangelia με το «Parea», η οποία ερμήνευσε πέμπτη κατά σειρά και η Marseaux με το «Χάνομαι», η οποία τραγούδησε όγδοη.

Δείτε live τον Α' Ημιτελικό

Eurovision 2026: Ποιοι διαγωνίζονται στον Α' Ημιτελικό

Στον πρώτο ημιτελικό διαγωνίζονται: