Eurovision 2026: Δείτε live τον Α' ελληνικό Ημιτελικό

Ο Α' Ημιτελικός είναι σε εξέλιξη - Δείτε live την εξέλιξή του

The LiFO team
Φωτ. NDP Photo
Ο Α' Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» για την ανάδειξη τραγουδιού για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους που θεωρούνται φαβορί, είναι ο Akylas με το «Ferto» που εμφανίστηκε τέταρτος, η Evangelia με το «Parea», η οποία ερμήνευσε πέμπτη κατά σειρά και η Marseaux με το «Χάνομαι», η οποία τραγούδησε όγδοη.

Δείτε live τον Α' Ημιτελικό

Eurovision 2026: Ποιοι διαγωνίζονται στον Α' Ημιτελικό

Στον πρώτο ημιτελικό διαγωνίζονται:

  1. The Other Side – Alexandra Sieti
  2. Drop It – The Astrolabe
  3. Aphrodite – Desi G
  4. Ferto – Ακύλας
  5. Parea – Evangelia
  6. 2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος
  7. Slipping Away – Niya
  8. Χάνομαι – Marseaux
  9. Άλμα – Rossana Mailan
  10. Europa – STEFI
  11. The Songwriter – Revery
  12. Chaos – Dinamiss
  13. YOU & I – STYLIANOS
  14. Χίλια Κομμάτια – Spheyaa
