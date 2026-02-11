Eurovision 2026: Δείτε live τον Α' ελληνικό Ημιτελικό

Ο Α' Ημιτελικός του «Sing for Greece 2026» για την ανάδειξη τραγουδιού για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη Eurovision 2026 βρίσκεται σε εξέλιξη.
Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους που θεωρούνται φαβορί, είναι ο Akylas με το «Ferto» που εμφανίστηκε τέταρτος, η Evangelia με το «Parea», η οποία ερμήνευσε πέμπτη κατά σειρά και η Marseaux με το «Χάνομαι», η οποία τραγούδησε όγδοη.
Δείτε live τον Α' Ημιτελικό
Eurovision 2026: Ποιοι διαγωνίζονται στον Α' Ημιτελικό
Στον πρώτο ημιτελικό διαγωνίζονται:
- The Other Side – Alexandra Sieti
- Drop It – The Astrolabe
- Aphrodite – Desi G
- Ferto – Ακύλας
- Parea – Evangelia
- 2nd Chance – Παναγιώτης Τσακαλάκος
- Slipping Away – Niya
- Χάνομαι – Marseaux
- Άλμα – Rossana Mailan
- Europa – STEFI
- The Songwriter – Revery
- Chaos – Dinamiss
- YOU & I – STYLIANOS
- Χίλια Κομμάτια – Spheyaa