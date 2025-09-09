TV & MEDIA
Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Η δόνηση «έπιασε στον αέρα» τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ

«Είναι σε εξέλιξη ένας σεισμός και συνεχίζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά δημοσιογράφος

Σεισμός 5,2 Ρίχτερ στην Εύβοια: Η δόνηση «έπιασε στον αέρα» τους δημοσιογράφους της ΕΡΤ
Ιδιαίτερα αισθητός έγινε ο σεισμός των 5,2 Ρίχτερ που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης (09/09), στον θαλάσσιο χώρο ανοιχτά από τα Νέα Στύρα Ευβοίας, καθώς η δόνηση μεταδόθηκε ζωντανά στον “αέρα” της ΕΡΤ.

Ο σεισμός, που καταγράφηκε στις 00:27, έγινε αντιληπτός σε πολλές περιοχές της Αττικής – από τα βόρεια προάστια και το κέντρο της Αθήνας μέχρι τα νότια και την Ανάβυσσο. Την ίδια στιγμή, ξεκινούσε η εκπομπή Off The Record στο ERTnews, με τους παρουσιαστές Άγγελο Μόσχοβα, Λίδα Μπόλα και Βαγγέλη Παπαδημητρίου, καθώς και τον καλεσμένο τους, δημοσιογράφο Απόστολο Μαγγηριάδη.

Κατά τη διάρκεια της εισαγωγής, οι δημοσιογράφοι αντιλήφθηκαν το τρέμουλο των καμερών και των φώτων, ενώ ακούστηκε και έντονο βουητό. «Είναι σε εξέλιξη ένας σεισμός και συνεχίζεται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου, με τους υπόλοιπους να επιβεβαιώνουν τη μεγάλη διάρκεια της δόνησης. 

 
