Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια λίγο μετά τις 12 το βράδυ της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου ταρακούνησε την περιοχή και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αθήνα και σε ολόκληρη την Αττική.
Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε επίκεντρο 4 χλμ βορειοδυτικά από τα Νέα Στύρα στην Εύβοια, με εστιακό βάθος 2,3 χλμ και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αθήνα.
Ακολούθησε μετασεισμός μεγέθους 2,4 Ρίχτερ.
Ο Ευθύμης Λέκκας δήλωσε ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν δίνει μεγάλους σεισμούς και πως ακόμα βρίσκονται σε διαδικασία επεξεργασίας όλων των στοιχείων για εκτίμηση της κατάστασης. Αναμένονται είπε μετασεισμοί άνω των 4 Ρίχτερ.
«Έχουμε προβεί σε διασπορά οχημάτων ανατολική Αττική και νότια Εύβοια, ομοίως σε ετοιμότητα είναι η πρώτη και έβδομη ΕΜΑΚ. Και το ΕΣΚΕΔΙΚ επικοινωνεί με όλες τις υπηρεσίες μας και τις υπηρεσίες ΕΛΑΣ και αυτοδιοίκησης σχετικά» σχολίασε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.
Ο Γιώργος Κελαϊδίτης, αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας ανέφερε πως επικοινώνησε με πρόεδρο στα Νέα Στυρα, προσθέτοντας πως έως τώρα δεν έχουν αναφορές για ζημιές. Η δόνηση έγινε πολύ αισθητή στην Χαλκίδα.
Τι να κάνετε σε περίπτωση σεισμού
- Αν είστε μέσα σε κτίριο: Μείνετε στον χώρο σας, σκύψτε, καλυφθείτε κάτω από ένα γερό έπιπλο (τραπέζι, γραφείο) και κρατηθείτε. Μείνετε μακριά από τζάμια, βιβλιοθήκες, βαριά έπιπλα ή αντικείμενα που μπορεί να πέσουν.
- Μην χρησιμοποιείτε ασανσέρ: Υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού.
- Αν είστε σε εξωτερικό χώρο: Απομακρυνθείτε από κτίρια, δέντρα, κολώνες και ηλεκτροφόρα καλώδια.
- Αν οδηγείτε: Σταματήστε με ασφάλεια στην άκρη του δρόμου, μακριά από γέφυρες, σήραγγες και κτίρια. Μείνετε μέσα στο όχημα μέχρι να τελειώσει η δόνηση.
- Μετά τον σεισμό: Ελέγξτε για τυχόν τραυματισμούς, ακολουθήστε τις οδηγίες των αρχών και αποφύγετε τη χρήση τηλεφώνου χωρίς λόγο για να μην επιβαρυνθούν τα δίκτυα.