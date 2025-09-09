Ισχυρός σεισμός στην Εύβοια λίγο μετά τις 12 το βράδυ της Δευτέρας 8 Σεπτεμβρίου ταρακούνησε την περιοχή και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αθήνα και σε ολόκληρη την Αττική.

Σύμφωνα με την πρώτη εκτίμηση από το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο ο σεισμός είχε επίκεντρο 4 χλμ βορειοδυτικά από τα Νέα Στύρα στην Εύβοια, με εστιακό βάθος 2,3 χλμ και έγινε ιδιαίτερα αισθητός στην Αθήνα.

Ακολούθησε μετασεισμός μεγέθους 2,4 Ρίχτερ.

Ο Ευθύμης Λέκκας δήλωσε ότι η συγκεκριμένη περιοχή δεν δίνει μεγάλους σεισμούς και πως ακόμα βρίσκονται σε διαδικασία επεξεργασίας όλων των στοιχείων για εκτίμηση της κατάστασης. Αναμένονται είπε μετασεισμοί άνω των 4 Ρίχτερ.



«Έχουμε προβεί σε διασπορά οχημάτων ανατολική Αττική και νότια Εύβοια, ομοίως σε ετοιμότητα είναι η πρώτη και έβδομη ΕΜΑΚ. Και το ΕΣΚΕΔΙΚ επικοινωνεί με όλες τις υπηρεσίες μας και τις υπηρεσίες ΕΛΑΣ και αυτοδιοίκησης σχετικά» σχολίασε ο υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Γιάννης Κεφαλογιάννης.



Ο Γιώργος Κελαϊδίτης, αντιπεριφερειάρχης Εύβοιας ανέφερε πως επικοινώνησε με πρόεδρο στα Νέα Στυρα, προσθέτοντας πως έως τώρα δεν έχουν αναφορές για ζημιές. Η δόνηση έγινε πολύ αισθητή στην Χαλκίδα.

Τι να κάνετε σε περίπτωση σεισμού