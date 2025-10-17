Πέθανε η Susan Stamberg, η πρώτη γυναίκα που παρουσίασε εθνικό ενημερωτικό πρόγραμμα στις ΗΠΑ

Η Susan Stamberg, μια από τις πιο επιδραστικές μορφές του αμερικανικού ραδιοφώνου και η πρώτη γυναίκα που παρουσίασε εθνικό ενημερωτικό πρόγραμμα στις Ηνωμένες Πολιτείες, πέθανε σε ηλικία 87 ετών, όπως ανακοίνωσε το National Public Radio (NPR).

Το δίκτυο επιβεβαίωσε τον θάνατό της την Πέμπτη, χωρίς να δώσει στη δημοσιότητα την αιτία.

Η Stamberg εντάχθηκε στο NPR στις αρχές της δεκαετίας του '70, όταν ο οργανισμός έκανε τα πρώτα του βήματα ως εθνικό δίκτυο ραδιοφωνικών σταθμών. Κατά τη διάρκεια της μακράς καριέρας της, πήρε συνεντεύξεις από χιλιάδες ανθρώπους, από πολιτικούς και καλλιτέχνες μέχρι εργαζόμενους πίσω από τις κάμερες του Χόλιγουντ και σεφ του Λευκού Οίκου.

Η Susan Stamberg υπήρξε πρωτοπόρος σε μια εποχή που οι γυναίκες είχαν ελάχιστη παρουσία στα ενημερωτικά μέσα των Ηνωμένων Πολιτειών. Όταν ανέλαβε το 1972 την παρουσίαση της εκπομπής «All Things Considered», του κεντρικού δελτίου του NPR, δεν είχε γυναικεία πρότυπα να μιμηθεί. «Οι μόνοι που υπήρχαν στο ραδιόφωνο ήταν άνδρες, και το μόνο που ήξερα να κάνω ήταν να τους αντιγράψω», είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στον ραδιοσταθμό KLCC τον περασμένο Ιανουάριο.

Στην αρχή προσπάθησε να χαμηλώσει τη φωνή της για να ακούγεται πιο «αυθεντία», μέχρι που ο τότε διευθυντής προγράμματος, Bill Siemering, της ζήτησε να μιλά όπως είναι φυσικό. «Κι αυτό ήταν κάτι νέο για την εποχή, γιατί οι περισσότερες γυναίκες στο ραδιόφωνο ήταν ηθοποιοί, με προσεκτική άρθρωση και απόσταση από το κοινό. Εμείς, με το NPR, δημιουργήσαμε έναν πιο φυσικό και ανθρώπινο ήχο», είχε πει η ίδια.

Το στιλ αυτό έγινε σήμα κατατεθέν του σταθμού και καθόρισε τον τόνο της δημόσιας ραδιοφωνίας στις ΗΠΑ. Η Stamberg έδωσε φωνή σε μια νέα γενιά γυναικών δημοσιογράφων και συνεργάστηκε στενά με τρεις άλλες κορυφαίες ρεπόρτερ —τις Cokie Roberts, Nina Totenberg και Linda Wertheimer— με τις οποίες καθιέρωσε τον όρο «Founding Mothers» του NPR. «Κουράστηκα να ακούω για τους Founding Fathers. Ήξερα ότι εμείς ήμασταν οι Founding Mothers και ήθελα να το κάνω γνωστό», είχε πει χαρακτηριστικά.

Susan Stamberg: Η καριέρα της στο NPR και η παρακαταθήκη της

Η Susan Stamberg παρουσίασε το «All Things Considered» για 14 χρόνια, διαμορφώνοντας σε μεγάλο βαθμό την ταυτότητα του προγράμματος και του ίδιου του NPR. Σε μια εποχή που το δίκτυο είχε μόλις πέντε ρεπόρτερ για να γεμίσουν καθημερινά 90 λεπτά εκπομπής, η Stamberg συνέβαλε αποφασιστικά στη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου ραδιοφωνικής αφήγησης, πιο προσωπικού, ανθρώπινου και ταυτόχρονα αυστηρά δημοσιογραφικού. Οι συνεργάτες της θυμούνται το χαρακτηριστικό νιουγιορκέζικο ύφος και τη φυσική της ευχέρεια να κάνει τους συνομιλητές της να ανοιχτούν.

Μετά την αποχώρησή της από το «All Things Considered», ανέλαβε την παρουσίαση του «Weekend Edition Sunday», όπου εγκαινίασε τη δημοφιλή ενότητα Sunday Puzzle μαζί με τον Will Shortz, που αργότερα έγινε επιμελητής σταυρολέξων των New York Times. Η Stamberg είχε οραματιστεί την εκπομπή ως το ραδιοφωνικό αντίστοιχο της κυριακάτικης εφημερίδας, ένα πρόγραμμα που συνδυάζει ενημέρωση, πολιτισμό, αθλητισμό και ψυχαγωγία.

Αργότερα υπηρέτησε ως πολιτιστική ανταποκρίτρια στις εκπομπές Morning Edition και Weekend Edition Saturday, μέχρι τη συνταξιοδότησή της τον Σεπτέμβριο. Το 1979 είχε γράψει ιστορία όταν συντόνισε δίωρη ραδιοφωνική συνομιλία με τον τότε πρόεδρο Τζίμι Κάρτερ από το Οβάλ Γραφείο, διαχειριζόμενη τις τηλεφωνικές παρεμβάσεις ακροατών χωρίς προεπιλογή ερωτήσεων — μια πρωτοφανή στιγμή για την αμερικανική ραδιοφωνία.

Με πληροφορίες από Associated Press