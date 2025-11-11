«Στο Παρά Πέντε»: Backstage πλάνα από τα γυρίσματα του επετειακού επεισοδίου

Τα γυρίσματα για το επετειακό επεισόδιο της σειράς «Στο Παρά Πέντε» έχουν ήδη ξεκινήσει.

Το Mega δημοσίευσε σχετικό βίντεο δίνοντάς μας μία μικρή γεύση από το backstage, όπου η παρέα των πέντε ηρώων ξανασμίγει 20 χρόνια μετά.

Στα πλάνα βλέπουμε τον Αργύρη Αγγέλου και τον Γιώργο Καπουτζίδη να αγκαλιάζονται, με τον τελευταίο να πειράζει το χαρακτηριστικό τσουλούφι του «Φώτη». Έπειτα εμφανίζεται η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, η Ζέτα Μακρυπούλια, η Σμαράγδα Καρύδη και η Αγγελική Λάμπρη.

Πριν λίγες ημέρες, ο λογαριασμός του reunion της σειράς στο Instagram δημοσίευσε για πρώτη φορά φωτογραφίες από τα γυρίσματα ενός επεισοδίου πριν 20 χρόνια.

Στο Παρά Πέντε: Η αποκάλυψη της «Ντάλιας» για το επετειακό επεισόδιο

«Ξεκινήσαμε Σεπτέμβρη τα γυρίσματα του Παρά Πέντε, θα είναι ένα μεγάλο επετειακό επεισόδιο. Θα είναι backstage, συνεντεύξεις, θα είναι πράγματα που θέλαμε να πούμε και δεν τα είπαμε. Χτενίσαμε και φτιάξαμε την περούκα της Ντάλιας και θα την ξαναφορέσω. Όταν ο Γιώργος ρώτησε τι θα ήθελαν να δουν, το βλέπαμε που ο κόσμος το αγαπούσε πάρα πολύ. Εχθές πήγα και τους είδα όλους, είναι σαν να βλέπω μια παρέα μου από το σχολείο», δήλωσε η Σμαράγδα Καρύδη, όταν βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή Buongiorno του Mega.

Και συνέχισε: «Εξελιχθήκαμε, δεν θεωρώ ότι είμαστε διαφορετικοί από τότε. Μεγαλώσαμε, πέρασαν 20 χρόνια από τότε, δεν νομίζω ότι έχουμε αλλάξει ιδιαιτέρως. Είναι πολύ αγαπημένο κομμάτι της ζωής μου η Ντάλια, είναι πολύ αγαπημένη μου ιστορία του Παρά Πέντε. Η Ντάλια θα είναι μια εξελιγμένη Ντάλια, θα είναι μέσα σε αυτά τα χρόνια διάφορα κομμάτια. Θα έχω λεφτά, ειδικά αν δεν έχεις και συναίσθηση, επειδή η Ντάλια τα λεφτά τα είχε για παιχνίδι, έπαιζε μαζί τους, δεν τη αγχώνανε. Έχει πολλά πράγματα το επεισόδιο, δεν ξέρω αν μπορώ να αποκαλύψω άλλα».