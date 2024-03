Παγκόσμια Ημέρα Γυναίκας: Μαζί στη σκηνή Madonna και Kylie Minogue τραγούδησαν «I Will Survive»

Το θρυλικό, πασίγνωστο τραγούδι «I Will Survive» τραγούδησαν μαζί επί σκηνής για την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας η Madonna και η Kylie Minogue, το βράδυ της Πέμπτης, στο Λος Άντζελες.

Η βασίλισσα της ποπ και σούπερ σταρ Madonna πραγματοποιεί αυτή την περίοδο περιοδεία με τίτλο «Celebration Tour» και την Πέμπτη ανέβηκε στη σκηνή του Κia Forum, στο Λος 'Αντζελες. Εκεί ήταν που υποδέχθηκε την πολλαπλώς βραβευμένη Αυστραλή Kylie Minogue, για να τραγουδήσουν μαζί τον «ύμνο», «I Will Survive», ένα τραγούδι της Gloria Gaynor, που πλέον θεωρείται διαχρονική επιτυχία. Η συνάντηση των δύο ποπ τραγουδιστριών επί σκηνής έγινε με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας.

Οι δυο τους τραγούδησαν επίσης και τη μεγάλη επιτυχία της Αυστραλή Kylie Minogue, από το 2001, το hit «Can't Get You Out of My Head».

madonna and kylie minogue performing ‘can’t get you out of my head’ together is History. pic.twitter.com/SW8RsnWADH — 2000s (@PopCulture2000s) March 8, 2024

Οι χιλιάδες θεατές που βρέθηκαν στο στάδιο και παρακολούθησαν το live, ανέβασαν τα βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ το ίδιο έκανε και η Αυστραλή τραγουδίστρια, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη της για τη σύμπραξη επί σκηνής με τη βασίλισσα της ποπ. Στην ανάρτησή της η Kylie Minogue εμφανίστηκε με μαύρο μπλουζάκι με το όνομα της Madonna, κατά τη διάρκεια της συναυλίας, ενώ χορεύει κάτω από την σκηνή το "Ray of Light", το ομώνυμο κομμάτι από το LP της βασίλισσας της ποπ σε παραγωγή William Orbit του 1998. «MADONNA. Ήταν κάτι που περίμενα πολύ καιρό!!! Ήθελα να είμαι μαζί σου!!!! Στο «Celebration Tour» και τώρα που είναι η Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας....Σε ευχαριστώ και σε Αγαπώ πολύ, πολύ, πολύ», έγραψε στην λεζάντα. Η Kylie Minogue, πριν από λίγες ημέρες, τιμήθηκε με το «Icon Award» στην εκδήλωση του Billboard «Women in Music».

MADONNA 💓 It’s been a long time coming!!! LOVED being with you!!!! Celebration Tour AND it is now International Women’s Day …. THANK YOU and LOVE LOVE LOVE 😘😘😘 pic.twitter.com/sjgj7vUt0Z — Kylie Minogue (@kylieminogue) March 8, 2024

Η Madonna βρίσκεται από την Δευτέρα 4 Μαρτίου και για πέντε συναυλίες στο Ίνγκλγουντ του Λος 'Αντζελες στο πλαίσιο της περιοδείας της για την 40η επέτειο της καριέρας της, αναφέρει το Billboard.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ