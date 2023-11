OpenAI: Το προσωπικό απαιτεί την παραίτηση του ΔΣ μετά την απόλυση του Σαμ Άλτμαν

Το προσωπικό της OpenAI κάλεσε το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας να παραιτηθεί μετά την απόλυση-σοκ του πρώην επικεφαλής Σαμ Άλτμαν.

Σε επιστολή τους οι υπάλληλοι, αμφισβητούν την αρμοδιότητα του διοικητικού συμβουλίου και το κατηγορούν ότι υπονομεύει το έργο της εταιρείας ενώ ζητούν την επιστροφή του Σαμ Άλτμαν.

Η απόλυση του Άλτμαν την Παρασκευή, ενός ανθρώπου από τις κορυφαίες φυσιογνωμίες στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, συγκλόνισε τον κόσμο της τεχνολογίας. Πολλοί υπογράφοντες την επιστολή, μεταξύ των οποίων και ανώτερα στελέχη, λένε ότι ενδέχεται να παραιτηθούν οι ίδιοι εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους. Δηλώνουν επίσης ότι η Microsoft τους έχει διαβεβαιώσει ότι υπάρχουν θέσεις εργασίας για όλο το προσωπικό της OpenAI εάν θέλουν να ενταχθούν στην εταιρεία.

Ο επικεφαλής επιστήμονας της OpenAI, Ιλάϊα Σούτσκεβερ, υπογράφει επίσης την επιστολή, παρά το γεγονός ότι είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου, το οποίο βρίσκεται τώρα υπό πυρά. Γράφοντας στο X, παραδέχθηκε ότι έκανε λάθος.

«Λυπάμαι βαθιά για τη συμμετοχή μου στις ενέργειες του διοικητικού συμβουλίου. Ποτέ δεν είχα σκοπό να βλάψω την OpenAI. Λατρεύω όλα όσα έχουμε φτιάξει μαζί και θα κάνω ό,τι μπορώ για να επανενώσω την εταιρεία» ανέφερε σε ανάρτησή του.

I deeply regret my participation in the board's actions. I never intended to harm OpenAI. I love everything we've built together and I will do everything I can to reunite the company.