«Οι Simpsons προέβλεψαν τον ακραίο καύσωνα», λένε φανς που γέμισαν αποδείξεις το Twitter

Οι φανς της σειράς «The Simpsons» αστειεύτηκαν ότι η σειρά κινουμένων σχεδίων «προέβλεψε» (και) τον καύσωνα σε επίπεδα ρεκόρ που πλήττει αυτές τις μέρες το Ηνωμένο Βασίλειο.

Turns out the heatwave happened because we’re stuck under the dome from The Simpsons Movie. pic.twitter.com/Jz3hwuiXzN