Ο Ζελένσκι στο Netflix- Ξαναπροβάλλεται η κωμική σειρά ο «Υπηρέτης του λαού»

Την κωμική σατιρική σειρά, στην οποία πρωταγωνίστησε ο Ουκρανός Πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα προβάλλει στις ΗΠΑ το Netflix.

Η τηλεοπτική σειρά «Ο υπηρέτης του λαού» ήρθε ξανά στο προσκήνιο με τις εξελίξεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Το «ζητήσατε και επέστρεψε», όπως ανακοίνωσε το Netflix.

Πριν από την πολιτική, ο Ζελένσκι έγραφε και έκανε standup comedy, τηλεοπτικές σειρές και ταινίες. Έγινε γνωστός από την τηλεοπτική κωμική σειρά «Ο υπηρέτης του λαού» όπου σεναριακά είναι προφητική.

Στη σειρά ο ίδιος υποδύεται έναν κοινό δάσκαλο που αναλαμβάνει απροσδόκητα την προεδρία της Ουκρανίας, όταν γίνεται viral ένα βίντεο του όπου παραπονιέται για τη διαφθορά.

Μόλις εκλέγεται ο χαρακτήρας του Ζελένσκι αντιμετωπίζει ένα δύσκολο έργο να μεταρρυθμίσει την Ουκρανία, να καταπολεμήσει τη διαφθορά και να ενώσει το έθνος παρά την αντίσταση από πολιτικούς που εξυπηρετούν τα συμφέροντα των ολιγαρχών.

Η παράσταση είχε απήχηση στους Ουκρανούς και το κοινό σε άλλες πρώην σοβιετικές χώρες. Οι δύο πρώτες σεζόν που κυκλοφόρησαν το 2015 και το 2017 σημείωσαν μεγάλη επιτυχία. Η σειρά ήταν επίσης αναπόσπαστο μέρος της θριαμβευτικής προεδρικής εκστρατείας του Ζελένσκι το 2019.

Η τρίτη σεζόν κυκλοφόρησε ως The Choice τον Μάρτιο του 2019, λίγες μόλις ημέρες πριν από τον πρώτο γύρο των εκλογών, και η προώθηση της σειράς είχε προγραμματιστεί να συμπέσει με την πραγματική καμπάνια του Ζελένσκι.

Στιγμιότυπα από προηγούμενες σεζόν της σάτιρας κυκλοφόρησαν στους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης της καμπάνιας, θολώνοντας, ωστόσο, τα όρια μεταξύ της πραγματικής ζωής του Ουκρανού προέδρου και της τηλεόρασης.

Ο Ζελένσκι εξελέγη στην προεδρία με συντριπτική πλειοψηφία το 2019, εξασφαλίζοντας πάνω από το 70% των ψήφων.

Αφού ο Ζελένσκι κέρδισε την προεδρία, ορισμένοι από τους φίλους του και συνεργάτες του από την εταιρεία παραγωγής των ταινιών του, Kvartal 95, εντάχθηκαν στη διοίκησή του.

You asked and it’s back!



Servant of the People is once again available on Netflix in The US. The 2015 satirical comedy series stars Volodymyr Zelenskyy playing a teacher who unexpectedly becomes President after a video of him complaining about corruption suddenly goes viral. pic.twitter.com/Pp9f48jutF