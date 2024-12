Ο Τζέισον Μομόα επιστρέφει, αλλά όχι ως Aquaman, στο κινηματογραφικό σύμπαν της DC

Ο Τζέισον Μομόα επιστρέφει στο κινηματογραφικό σύμπαν της DC Comics, αλλά αυτή τη φορά όχι ως Aquaman, όπως τον έχουν συνηθίσει οι θαυμαστές του.

Αντ' αυτού, θα υποδυθεί τον λεγόμενο «αντιήρωα» Lobo, στην επερχόμενη παραγωγή «Supergirl: Woman Of Tomorrow». Θα είναι η δεύτερη ταινία σε αυτή τη νέα φάση του κινηματογραφικού σύμπαντος της DC, έπειτα από το πολυαναμενόμενο «Superman» με τον νεαρό ηθοποιό Ντέιβιντ Κόρενσγουετ στον ρόλο του Κλαρκ Κεντ.

Στο «Supergirl: Woman Of Tomorrow» πρωταγωνιστούν επίσης ο Ματίας Σόναερτς ως ο κακός Krem of the Yellow Hill και η Ιβ Ρίντλεϊ ως η γαλαξιακή πολεμίστρια Ruthye Marye Knoll, σε σκηνοθεσία του Κρεγκ Γκιλέσπι («I, Tonya», «Κρουέλα»).

Η 'Ανα Νογκέιρα υπογράφει το σενάριο, βασισμένο στο ομώνυμο κόμικ των Τομ Κινγκ και Μπίλκις Έβελι.

Ο Τζέισον Μομόα επιβεβαίωσε την είδηση με ανάρτησή του στο Instagram και μοιράστηκε ένα απόσπασμα από μια παλαιότερη συνέντευξη του στο μέσο Fandango. Με αφορμή την περιοδεία του για την προώθηση «Aquaman 2», είχε αναφερθεί στην αγάπη του για τον χαρακτήρα.

«Ο Lobo λοιπόν ήταν...Συλλέγω κόμικς, και δεν το κάνω τόσο συχνά πια, αλλά ανέκαθεν ήταν ο αγαπημένος μου και πάντα ήθελα να υποδυθώ τον Lobo, γιατί είναι ο τέλειος ρόλος», είχε δηλώσει στη συνέντευξη.

«Ακούστε! Αν μου τηλεφωνήσουν και μου ζητήσουν να τον υποδυθώ, είναι σίγουρο ναι. Δεν έχω λάβει αυτό το τηλεφώνημα, οπότε δε θέλω να διαδίδω ψευδείς ειδήσεις, αλλά αν μου τηλεφωνήσουν και μου ζητήσουν να τον υποδυθώ ή να κάνω οντισιόν, είμαι έτοιμος».

Ο διάσημος ηθοποιός συνόδευσε την ανάρτηση με μία λεζάντα που έγραφε απλώς: «Τηλεφώνησαν».

Τα γυρίσματα της ταινίας «Supergirl: Woman of Tomorrow» θα ξεκινήσουν στις 13 Ιανουαρίου 2025. Σύμφωνα με το Variety, η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 26 Ιουνίου 2026.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ