Ο Ντον Λέμον για τη σύλληψή του εν μέσω διαδήλωσης κατά της ICE: «Θέλουν να σε εξευτελίσουν»

Ο δημοσιογράφος και πρώην παρουσιαστής του CNN, Ντον Λέμον, υπερασπίστηκε την κάλυψή του σε διαμαρτυρία κατά της ICE σε εκκλησία της Μινεσότα, η οποία οδήγησε στη σύλληψή του την περασμένη εβδομάδα.

Μιλώντας τη Δευτέρα στον Τζίμι Κίμελ, δήλωσε ότι, ως δημοσιογράφος, «πήγε εκεί για να καταγράψει, να τεκμηριώσει και να αποτυπώσει όσα συνέβαιναν».

«Υπάρχει διαφορά ανάμεσα σε έναν διαδηλωτή και έναν δημοσιογράφο», είπε ο Λέμον στην εκπομπή του Κίμελ, στην πρώτη του συνέντευξη μετά την αποφυλάκισή του την περασμένη Παρασκευή.

Ο Λέμον και μία ακόμη ανεξάρτητη δημοσιογράφος, η Τζόρτζια Φορτ, έκαναν ζωντανή μετάδοση όταν δεκάδες διαδηλωτές διέκοψαν λειτουργία στην εκκλησία Cities Church στις 18 Ιανουαρίου, γεγονός που οδήγησε σε τεταμένες αντιπαραθέσεις.

Οι διαδηλωτές υποστήριξαν ότι ένας από τους πάστορες είναι υψηλόβαθμο στέλεχος της ICE στην ευρύτερη περιοχή.

Ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ενέταξαν τους δύο δημοσιογράφους στην ίδια κατηγορία με τους διαδηλωτές και τους απήγγειλαν κατηγορίες για συνωμοσία με σκοπό την παραβίαση συνταγματικών δικαιωμάτων, καθώς και για παραβίαση του νόμου FACE Act, ο οποίος απαγορεύει τη χρήση βίας ή απειλών με σκοπό την παρεμπόδιση κάποιου από την άσκηση του δικαιώματός του στην ελευθερία της θρησκευτικής λατρείας που προστατεύεται από την Πρώτη Τροπολογία.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ είχαν ζητήσει τη σύλληψη του Λέμον τις ημέρες που ακολούθησαν τη διαμαρτυρία, γεγονός που τον οδήγησε, όπως είπε, να λάβει προληπτικά μέτρα και να προσλάβει δικηγόρο.

Αντί να του επιτραπεί να παρουσιαστεί αυτοβούλως, ο Λέμον δήλωσε ότι τουλάχιστον δώδεκα ομοσπονδιακοί πράκτορες στάλθηκαν για να τον συλλάβουν στο λόμπι ξενοδοχείου στο Λος Άντζελες, όπου διέμενε για την κάλυψη των βραβείων Grammy.

Ο ίδιος ανέφερε ότι «τον έσπρωξαν» κοντά σε ασανσέρ του ξενοδοχείου και του πέρασαν χειροπέδες, προσθέτοντας ότι χρειάστηκε χρόνος μέχρι οι πράκτορες να ταυτοποιηθούν και να του επιδείξουν ένταλμα σύλληψης.

«Νομίζω ότι ο δικηγόρος μου προσπάθησε να επικοινωνήσει μαζί τους μία ή ίσως δύο φορές - ότι θα μπορούσα απλώς να παρουσιαστώ...», είπε.

«Θέλουν να σε εξευτελίσουν, θέλουν να σε εκφοβίσουν, θέλουν να σου εμφυσήσουν φόβο», δήλωσε ο Λέμον στον Κίμελ.

Οι ομοσπονδιακοί εισαγγελείς ισχυρίζονται ότι ο Λέμον και η Φορτ συμμετείχαν σε μια «επίθεση τύπου κατάληψης» της εκκλησίας και εκφόβισαν τους πιστούς. Ομοσπονδιακός εισαγγελέας δήλωσε στο δικαστήριο την περασμένη εβδομάδα ότι ο Λέμον είπε στο κοινό του πως σκοπός της διαμαρτυρίας ήταν να καταστήσει την εμπειρία τραυματική και δυσάρεστη για τους εκκλησιαζόμενους. Ο Λέμον αφέθηκε ελεύθερος την Παρασκευή μετά την εμφάνισή του σε ομοσπονδιακό δικαστήριο. Οι εισαγγελείς ζήτησαν εγγύηση ύψους 100.000 δολαρίων και υποστήριξαν ότι απαιτούνται περιοριστικοί όροι ώστε να μην ενθαρρυνθεί να προβεί σε παρόμοιες ενέργειες εν αναμονή της δίκης.

Οι συνήγοροι υπεράσπισής του συμφώνησαν ότι δεν θα έχει καμία επαφή με γνωστούς μάρτυρες, θύματα ή συγκατηγορούμενους και ότι θα χρειάζεται έγκριση για οποιοδήποτε ταξίδι στο εξωτερικό — με τον δικαστή να εγκρίνει ταξίδι στην Ευρώπη που έχει προγραμματιστεί για τον Ιούνιο.

Αναμένεται να απολογηθεί επίσημα (να του απαγγελθούν κατηγορίες) τη Δευτέρα στο Λος Άντζελες.