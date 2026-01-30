ΗΠΑ: Συνελήφθη ο πρώην παρουσιαστής του CNN, Ντον Λέμον επειδή βρέθηκε σε διαδήλωση κατά της ICE

Ο δημοσιογράφος Ντον Λέμον τέθηκε υπό κράτηση το βράδυ της Πέμπτης, σύμφωνα με τον δικηγόρο του.

Ο Λέμον βρισκόταν μαζί με δεκάδες διαδηλωτές κατά της Υπηρεσίας Μετανάστευσης των ΗΠΑ (ICE), όταν εισέβαλαν σε εκκλησία στο Σεντ Πολ της Μινεσότα νωρίτερα αυτόν τον μήνα, διακόπτοντας θρησκευτική λειτουργία και προκαλώντας συγκρούσεις.

«Ο Ντον Λέμον τέθηκε υπό κράτηση από ομοσπονδιακούς πράκτορες χθες το βράδυ στο Λος Άντζελες, όπου κάλυπτε τα βραβεία Grammy», ανέφερε ο δικηγόρος του, Άμπε Λόουελ, σε δήλωσή του νωρίς το πρωί της Παρασκευής. «Ο Ντον είναι δημοσιογράφος εδώ και 30 χρόνια και το συνταγματικά κατοχυρωμένο έργο του στη Μινεάπολη δεν διέφερε σε τίποτα από αυτό που κάνει σε όλη του την καριέρα».

«Αντί να διερευνήσει τη δράση των ομοσπονδιακών πρακτόρων που σκότωσαν δύο ειρηνικούς διαδηλωτές στη Μινεσότα, το Υπουργείο Δικαιοσύνης της κυβέρνησης Τραμπ αφιερώνει τον χρόνο, την προσοχή και τους πόρους του σε αυτή τη σύλληψη και αυτό αποτελεί τη πραγματική ένδειξη αδικίας σε αυτή την υπόθεση», πρόσθεσε ο Λόουελ.

«Ο Ντον θα υπερασπιστεί τον εαυτό του σθεναρά και μέχρι τέλους στα δικαστήρια», κατέληξε ο ίδιος.

Ο Λέμον, πρώην παρουσιαστής του CNN, έχει δηλώσει ότι βρισκόταν στη διαμαρτυρία αποκλειστικά με την ιδιότητα του δημοσιογράφου και όχι του διαδηλωτή. Σε βίντεο του περιστατικού που ανήρτησε στο YouTube, ακούγεται να λέει: «Είμαι απλώς εδώ για να φωτογραφίσω, δεν είμαι μέρος της ομάδας… είμαι δημοσιογράφος».

Παρά ταύτα, ανώτατοι αξιωματούχοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης δήλωσαν άμεσα και δημόσια ότι ο Λέμον θα αντιμετωπίσει κατηγορίες. Όπως υποστηρίζουν, δεν είχε δικαίωμα παρουσίας σε ιδιωτικό χώρο της εκκλησίας και η διακοπή της λειτουργίας ενδέχεται να παραβίασε το συνταγματικό δικαίωμα των πιστών στην ελεύθερη άσκηση της θρησκείας τους.

Η Γενική Εισαγγελέας Παμ Μπόντι καταδίκασε τη διαμαρτυρία κατά τη διάρκεια επίσκεψής της στη Μινεάπολη, δηλώνοντας σε συνέντευξή της στο Fox News ότι το σκηνικό ήταν «φρικτό», χωρίς ωστόσο να αναφερθεί ονομαστικά στον Λέμον.

Με πληροφορίες από CNN