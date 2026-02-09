Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου για τον θάνατο της μητέρας του: «Πέρασε πάρα πολύ δύσκολα»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επέστρεψε τηλεοπτικά μετά τον θάνατο της μητέρας του, κάνοντας μια αναφορά σε εκείνη.

Στο νέο επεισόδιο του 2night Show», ο παρουσιαστής ευχαρίστησε τους συνεργάτες του για την κατανόηση που επέδειξαν, αλλά και όλους όσοι στάθηκαν στο πλευρό του στο πένθος του. Αναφέρθηκε, επίσης, στις δυσκολίες που βίωσε η μητέρα του τα τελευταία χρόνια και στο πόσο παράξενο είναι -όπως είπε- «να παρακαλάς από τη μία να φύγει ο άνθρωπος που αγαπάς για να μην υποφέρει άλλο και, από την άλλη, όταν αυτό συμβαίνει, να συνειδητοποιείς τι σημαίνει πραγματικά η απώλεια».

Μεταξύ άλλων, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είπε:

«Θέλω να ευχαριστήσω τους συνεργάτες για αυτό το βίντεο που έφτιαξαν για τη μητέρα μου. Κάποιοι το γνωρίζετε, κάποιοι όχι. Η μητέρα μου έφυγε από τη ζωή πριν από κάποιες ημέρες, γι' αυτό και δεν μας είδατε τη Δευτέρα και την Τρίτη που πέρασε. Δεν ένιωθα καλά και θέλω να ευχαριστήσω τον ΑΝΤ1 που μου έδωσε αυτό το οκ να μην κάνουμε εκπομπή εκείνες τις ημέρες που ήταν λίγες ώρες πριν το τέλος με την κυρία Κική. Πολλοί από σας τη γνωρίζετε και από την τηλεόραση, αφού βγήκε ελάχιστες φορές αλλά, ίσως οι παλαιότερες κυρίες από τα πρωινά τη θυμούνται να μαγειρεύει ή να λέει πράγματα για τη ζωή μας. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για τα τόσα μηνύματα. Έχω αναφερθεί στο θέμα της μητέρας μου, πέρασε πάρα πολύ δύσκολα τα τελευταία 2-2,5 χρόνια, αλλά είναι πάρα πολύ παράξενο για τον άνθρωπο που αγαπάς, που σε έφερε σε αυτή τη ζωή, από τη μία να παρακαλάς να φύγει από τη ζωή για να μην τυραννιέται άλλο γιατί μιλάμε για πάρα πολύ μεγάλη ταλαιπωρία, αλλά από την άλλη όταν αυτό συμβαίνει τότε καταλαβαίνεις τι είναι αυτή η απώλεια».

«Αυτή είναι ίσως η νορμάλ πορεία -γιατί είδατε τι έχει συμβεί τον τελευταίο καιρό σε αυτή τη χώρα- τα παιδιά να αποχαιρετούν τους γονείς και όχι το ανάποδο», τόνισε τέλος.