Δολοφονία στην Ξάνθη: Δράστης και θύμα φέρεται να είχαν οικονομικές διαφορές

Νέες πληροφορίες έγιναν γνωστές για την δολοφονία στην Ξάνθη, όπου 61χρονος σκότωσε 69χρονο, την Κυριακή, στο χωριό Μέδουσα, του δήμου Μύκης.

Ειδικότερα, ο δράστης και το θύμα φέρεται να είχαν οικονομικές διαφορές.

Η δολοφονία στην Ξάνθη και οι οικονομικές διαφορές

Όπως έγινε γνωστό, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, ο δράστης με ένα τσεκούρι ή φτυάρι στο χέρι ξεκίνησε από το σπίτι του για να πάει στο σπίτι του 69χρονου θύματος.

Εκεί, οι δύο άνδρες φαίνεται ότι διαπληκτίστηκαν, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, είχαν οικονομικές διαφορές στο παρελθόν.

Ο δράστης κατά τη διάρκεια του καβγά τον χτύπησε με το τσεκούρι ή, κατά άλλες πληροφορίες, με το φτυάρι, που κρατούσε, με αποτέλεσμα ο 69χρονος να χάσει τη ζωή του.

Αστυνομικοί έφτασαν άμεσα στο σημείο και συνέλαβαν τον 61χρονο, ο οποίος πρόκειται να οδηγηθεί σήμερα Δευτέρα στον εισαγγελέα.

Την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί η αρμόδια αστυνομική υπηρεσία, ενώ εξετάζονται όλες οι συνθήκες που οδήγησαν στο τραγικό περιστατικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι σχέσεις μεταξύ δύο οικογενειών του χωριού ήταν τεταμένες το τελευταίο διάστημα.