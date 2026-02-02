Γρηγόρης Αρναούτογλου: Επέστρεψε στο ραδιόφωνο μετά τον θάνατο της μητέρας του - «Είναι πολύς ο πόνος»

Ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, σήμερα Δευτέρα (2/2), επέστρεψε στο ραδιόφωνο και στην εκπομπή του στον SFERA 102.2 μετά τον θάνατο και την κηδεία της μητέρας του, Κική.

«Η ιστορία της μητέρας μου ήταν μία ιστορία, που από τη μία θέλαμε πραγματικά να σταματήσει αυτός ο πόνος που βιώνε και αυτή η ταλαιπωρία, από την άλλη όμως όσο και να θέλεις να μην ταλαιπωρηθεί ο άνθρωπός σου, όταν φεύγει, είναι κάτι πάρα πολύ σκληρό που δεν το είχα ζήσει ποτέ στη ζωή μου σε τόσο κοντινό πρόσωπο, εννοώ στον πατέρα μου ή στη μητέρα μου» είπε ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής του, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου συνομίλησε με τον Αντώνη Ρέμο, αναφέροντας τα εξής: «Δύο χρόνια ταλαιπωρούνταν πάρα πολύ η μητέρα μου, είναι αυτό που λες πολλές φορές ότι "Θεέ μου, ας φύγει να ηρεμήσει η ψυχή της", αλλά όταν φεύγει και έρχεται εκείνη η ώρα του τελευταίου αποχαιρετισμού, είναι πολύς ο πόνος».

Γρηγόρης Αρναούτογλου: Όταν είχε μιλήσει για τη μητέρα του

Σε μια σπάνια εξομολόγηση ο Γρηγόρης Αρναούτογλου είχε μιλήσει πριν μερικούς μήνες για τη μητέρα του, Κική.

«Μέχρι πολύ μεγάλη ηλικία, από την υπερβολική λατρεία που είχα στους γονείς μου, για αυτό όταν πήγα στον ψυχίατρο και πήρα φάρμακα ήταν για το πώς θα τελειώσουν οι γονείς μου από τη ζωή μου, στον επηρεασμό τον δικό μου. Εκεί κόπηκε ο ομφάλιος λώρος που έπιανε και τον πατέρα μου, για να τον κάνω περήφανο, και τη μάνα μου, γιατί την λάτρευα. Η μάνα μου είχε τη δύναμη τότε με ένα νεύμα της, να με κάνει να χωρίσω. Κάποια στιγμή ήθελα να βρω και καλά πεθερικά για τους γονείς μου, γιατί ήθελα να είναι καλά, ήθελα τα πεθερικά να κάνουν παρέα με τους γονείς μου. Άκου τώρα τρέλα και παράνοια» είχε πει.