Νικόλ Κίντμαν - Κιθ Έρμπαν: Χωρίζουν μετά από 19 χρόνια γάμου

Ένα από τα πιο σταθερά ζευγάρια του Χόλιγουντ έδωσε τέλος στη σχέση του.

Πηγές κοντά στο ζευγάρι μιλούν για μια δύσκολη περίοδο που κράτησε μήνες.
Ένα από τα πιο σταθερά ζευγάρια του Χόλιγουντ έδωσε τέλος στη σχέση του. Η Νικόλ Κίντμαν και ο Κιθ Έρμπαν, μετά από δεκαεννέα χρόνια γάμου, χωρίζουν, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

Η είδηση έγινε γνωστή τη Δευτέρα, όταν το περιοδικό People επιβεβαίωσε ότι το ζευγάρι ζει χώρια από τις αρχές του καλοκαιριού. Ο Έρμπαν φέρεται να έχει εγκαταλείψει το σπίτι τους στο Νάσβιλ, ενώ η Κίντμαν παραμένει με τις δύο κόρες τους, τη 17χρονη Sunday Rose και τη 14χρονη Faith Margaret.

Πηγές κοντά στο ζευγάρι μιλούν για μια δύσκολη περίοδο που κράτησε μήνες. Σύμφωνα με το TMZ, η Κίντμαν προσπάθησε να διατηρήσει την οικογένεια ενωμένη, χωρίς αποτέλεσμα. Η New York Post προσθέτει ότι η διάσημη ηθοποιός δεν επιθυμούσε τον χωρισμό, ωστόσο η απόφαση ήταν ήδη ειλημμένη από τον σύζυγό της. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2006 και υπήρξε για τον εφήμερο κόσμο του Hollywood, σύμβολο αφοσίωσης και διακριτικής οικογενειακής ζωής.

Η Κίντμαν έχει μιλήσει επανειλημμένα με τρυφερότητα για τον Έρμπαν, χαρακτηρίζοντάς τον «στήριγμα» σε μια βιομηχανία που συχνά συνθλίβει προσωπικές σχέσεις. Εκείνος, από την πλευρά του, την είχε περιγράψει ως την «άγκυρα» που τον κράτησε σταθερό σε περιόδους δυσκολιών. Η Κίντμαν, που αυτή την περίοδο βρίσκεται στο Λονδίνο για τα γυρίσματα του sequel της ταινίας Practical Magic, αποφεύγει να κάνει δημόσια σχόλια. Ο Έρμπαν συνεχίζει την περιοδεία του στις Ηνωμένες Πολιτείες, επίσης χωρίς επίσημες δηλώσεις.

Αναμένεται να αποσαφηνιστεί αν ο χωρισμός τους είναι οριστικός ή αν πρόκειται για ένα «διάλειμμα». 

