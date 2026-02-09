TV & MEDIA
TV & Media

Minions 3: Κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας

Με αφορμή το Super Bowl, η Universal Pictures κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για το «Minions & Monsters»

The LiFO team
The LiFO team
ΜΙΝΙΟΝΣ ΝΕΑ ΤΑΙΝΙΑ ΤΡΕΙΛΕΡ Facebook Twitter
υκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για το «Minions & Monsters» / Φωτ.: tmdb
0

Κατά τη διάρκεια του Super Bowl, η Universal Pictures κυκλοφόρησε το πρώτο τρέιλερ για το «Minions 3», με τίτλο «Minions & Monsters». 

Η επερχόμενη ταινία αποτελεί τη συνέχεια του «Minions: The Rise of Gru» (2022).

Οι αγαπημένοι, κίτρινοι χαρακτήρες της μεγάλης οθόνης επιστρέφουν τον Ιούλιο, «με τις σούπερ κακές τους φάρσες σε πλήρη εξέλιξη», σχολιάζει το Variety. «Μόνο που αυτή τη φορά, η περιπέτειά τους διαδραματίζεται στον κόσμο του Χόλιγουντ της δεκαετίας του 1920 και αυτά τα χαριτωμένα πλάσματα δίνουν τη δική τους πινελιά στο είδος των ταινιών με τέρατα και δείχνουν ένα μέχρι τώρα άγνωστο ταλέντο στη συγγραφή σεναρίων», προσθέτει.

Αυτή τη φορά, τα Minions προσπαθούν να βρουν τρομακτικά πλάσματα που θα εμφανιστούν ως κακοί στην ταινία τους και συνεργάζονται με ένα «χαριτωμένο πράσινο πλάσμα», το οποίο εμφανίζεται στο τρέιλερ, όπως και ένα γιγάντιο ροζ κουνέλι.

Με πληροφορίες από Variety

 
 
TV & Media

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΓΚΑΦΑ ΒΕΛΟΠΟΥΛΟΥ LADY GAGA ΕΠΣΤΑΙΝ

TV & Media / Γκάφα Βελόπουλου: Παρουσίασε εικόνα της Lady Gaga από το American Horror Story ως υλικό της υπόθεσης Έπσταϊν

«Δείτε τα παιδάκια δεξιά και αριστερά. Τι πίνουν; Κόκκινο χρώμα. Γιατί;» σχολίασε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, με τους χρήστες στο Χ να κάνουν λόγο για «κρεσέντο παραπληροφόρης»
THE LIFO TEAM
 
 