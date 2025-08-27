«KPop Demon Hunters»: Η ταινία-έκπληξη που έσπασε κάθε ρεκόρ στο Netflix

Η ταινία κινουμένων σχεδίων «KPop Demon Hunters» κατέκτησε τον τίτλο της πιο δημοφιλούς παραγωγής στην ιστορία του Netflix, συγκεντρώνοντας πάνω από 236 εκατομμύρια προβολές από την κυκλοφορία της τον Ιούνιο.

Η επιτυχία της ξεπέρασε το «Red Notice» του 2021 με τους Ντουέιν Τζόνσον, Ράιαν Ρέινολντς και Γκαλ Γκαντότ, το οποίο μέχρι τώρα διατηρούσε την πρώτη θέση.

Πέρα από τις πλατφόρμες streaming, η ταινία σημειώνει εντυπωσιακά αποτελέσματα και στα ταμεία των κινηματογράφων. Η ειδική «sing-along» έκδοση, που προβλήθηκε το Σαββατοκύριακο σε περισσότερες από 1.000 αίθουσες στις ΗΠΑ, εξάντλησε τα εισιτήρια και απέφερε περίπου 18 εκατομμύρια δολάρια σε μία μόνο εβδομάδα. Αντίστοιχη ανταπόκριση υπήρξε και στη Βρετανία, όπου οργανώθηκαν προβολές με γεμάτες αίθουσες.

Η ιστορία παρακολουθεί το Huntr/x, ένα τριμελές γυναικείο συγκρότημα K-pop αποτελούμενο από τη Ρούμι, τη Μίρα και τη Ζόι. Πίσω από τη λάμψη της διεθνούς καριέρας τους κρύβουν τη μυστική τους ιδιότητα: είναι κυνηγοί δαιμόνων με αποστολή να προστατεύουν τον κόσμο. Στον δρόμο τους βρίσκουν αντιπάλους τους Saja Boys, ένα ανταγωνιστικό boy band που αποκαλύπτεται πως είναι οι ίδιοι δαίμονες.

Το soundtrack αποτέλεσε βασικό μοχλό της επιτυχίας. Για πρώτη φορά στην ιστορία, τέσσερα τραγούδια από την ίδια ταινία βρέθηκαν ταυτόχρονα στο Top 10 του Billboard Hot 100, με το «Golden» να παραμένει στο No 1. Τρία από τα κομμάτια κατέλαβαν τις πέντε πρώτες θέσεις, ένα κατόρθωμα που είχε να συμβεί από την εποχή του «Saturday Night Fever» το 1978.

Η παραγωγή ανήκει στη Sony Pictures Animation, γνωστή από τη σειρά ταινιών «Spider-Verse». Σε αντίθεση με τις live-action διασκευές που κυριαρχούν στη Disney και την Universal, οι δημιουργοί της ταινίας προτίμησαν μια νέα ιστορία, φρέσκους χαρακτήρες και έντονη οπτική ταυτότητα με κυρίαρχες ροζ και μωβ αποχρώσεις.

Παραδόξως, για μια τόσο φανταστική ιστορία, όσοι συμμετείχαν στην ταινία θεωρούν ότι η απήχηση της οφείλεται στο πόσο εύκολα οι νεαροί θεατές βρίσκουν στοιχεία που τους θυμίζουν τον εαυτό τους.

«Στη σκηνή είναι τέλειες, αλλά εκτός σκηνής είναι αληθινές, γελάνε, τρώνε ό,τι θέλουν, κάνουν γκριμάτσες», δήλωσε η ηθοποιός Άρντεν Τσο, που δανείζει τη φωνή της σε μία από τις ηρωίδες. «Αυτό μας κάνει, ως κορίτσια, να νιώθουμε ότι μας καταλαβαίνουν».

Με πληροφορίες από Guardian