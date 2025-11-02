Η Gen Z δεν θέλει σεξουαλικό περιεχόμενο στις οθόνες 

Η Generation Z φαίνεται να προτιμά περισσότερη αυθεντικότητα και λιγότερο σεξουαλικό στοιχείο στις κινηματογραφικές και τηλεοπτικές παραγωγές που παρακολουθεί, σύμφωνα με νέα μελέτη του Πανεπιστημίου UCLA.

Η έρευνα, που δημοσιοποιήθηκε αυτή την εβδομάδα από το Center for Scholars & Storytellers, βασίστηκε σε δείγμα 1.500 εφήβων και νεαρών ενηλίκων ηλικίας 10 έως 24 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες. Στόχος της ήταν να αποτυπώσει τι είδους ιστορίες και χαρακτήρες θεωρούν «ρεαλιστικούς» και αντιπροσωπευτικούς οι νεότεροι θεατές.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, 59,7% των συμμετεχόντων δήλωσαν ότι επιθυμούν περισσότερο περιεχόμενο γύρω από φιλίες, ενώ 54,1% θέλουν να βλέπουν χαρακτήρες που δεν ενδιαφέρονται για ερωτικές σχέσεις. Σχεδόν οι μισοί (48,4%) θεωρούν ότι στις σύγχρονες παραγωγές υπάρχει υπερβολικά πολύ σεξουαλικό περιεχόμενο.

Ο ρομαντισμός, μάλιστα, κατατάχθηκε σχεδόν στον πάτο της λίστας με τα θέματα που οι νέοι θα ήθελαν να βλέπουν στην οθόνη, ενώ οι τοξικές σχέσεις και τα ερωτικά τρίγωνα συγκαταλέγονται ανάμεσα στα πιο κουραστικά μοτίβα.

Η έκθεση, με τίτλο «Get Real: Relatability on Demand», εντόπισε επίσης αύξηση του ενδιαφέροντος για animation εις βάρος του live action: το 48,5% των ερωτηθέντων προτιμά πλέον κινούμενα σχέδια, έναντι 42% το 2024. Οι ερευνητές ερμηνεύουν τη στροφή αυτή ως μέρος μιας ευρύτερης τάσης που αποκαλούν «nomance», δηλαδή αφήγηση χωρίς ρομαντισμό ή σεξουαλικές σκηνές.

Η φετινή μελέτη του UCLA επιβεβαιώνει μια τάση που είχε ήδη φανεί στην περσινή έκθεση, «Reality Bites! More Fantasy, More Friendship», σύμφωνα με την οποία πάνω από το 62% των νέων ηλικίας 10 έως 25 ετών θεωρούσε ότι το σεξουαλικό περιεχόμενο δεν είναι απαραίτητο για την εξέλιξη μιας ιστορίας. Τα ευρήματα συνδέονται και με τα επίσημα δεδομένα για τη σεξουαλική δραστηριότητα των εφήβων.

Έρευνα του Κέντρου Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) το 2021 έδειξε ότι μόνο το 30% των εφήβων στις ΗΠΑ είχε σεξουαλική εμπειρία – ποσοστό μειωμένο από 38% το 2019 και περισσότερο από 50% σε προηγούμενες δεκαετίες.

Η Κάθλιν Ίθιερ, διευθύντρια ερευνών του CDC, είχε δηλώσει τότε ότι η μείωση αυτή μπορεί να ερμηνευτεί θετικά, εφόσον δείχνει πως περισσότεροι νέοι παίρνουν συνειδητές αποφάσεις να καθυστερήσουν τη σεξουαλική δραστηριότητα και να περιορίσουν τον αριθμό των συντρόφων τους. Είχε ωστόσο προειδοποιήσει ότι το φαινόμενο ενδέχεται επίσης να αντικατοπτρίζει αυξημένη κοινωνική απομόνωση.

Η στροφή των νεότερων γενεών καταγράφεται και στη βιομηχανία του θεάματος. Το Economist ανέφερε πέρυσι ότι το ποσοστό σεξουαλικού περιεχομένου στις χολιγουντιανές παραγωγές έχει μειωθεί κατά 40% σε σχέση με τις αρχές της δεκαετίας του 2000, ενώ περίπου οι μισές ταινίες πλέον δεν περιλαμβάνουν καμία σεξουαλική σκηνή.

Παρά τις αλλαγές στις προτιμήσεις, η έρευνα του UCLA διαπίστωσε ότι η Generation Z εξακολουθεί να πηγαίνει σινεμά, να παρακολουθεί σειρές και να συζητά ενεργά για αυτές. Οι ερευνητές σημειώνουν ότι, περισσότερο από το περιεχόμενο, αυτό που φαίνεται να ζητά το νεανικό κοινό είναι ιστορίες με αυθεντικούς χαρακτήρες και σχέσεις που μοιάζουν πραγματικές.

Με πληροφορίες από Euronews