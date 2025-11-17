Grey’s Anatomy: Διαγνώστηκε με καρκίνο ο «chief» της σειράς, Τζέιμς Πίκενς Τζούνιορ

Ο Τζέιμς Πίκενς Τζούνιορ, ο «chief» της δραματικής σειράς «Grey’s Anatomy», αποκάλυψε ότι έχει διαγνωστεί με καρκίνο του προστάτη.

Σε νέα συνέντευξή του στο Black Health Matters, ο ηθοποιός μίλησε για τη διάγνωσή του και για το πώς η συγκεκριμένη ασθένεια έχει «χτυπήσει» άλλα μέλη της οικογένειάς του.

«Δεν είναι μια είδηση που θέλει κανείς να ακούσει, αλλά για να είμαι ειλικρινής, ο καρκίνος του προστάτη υπάρχει έντονα στην οικογένειά μου. Ο πατέρας μου τον είχε. Είχε πολλούς αδελφούς· αρκετοί από αυτούς τον είχαν επίσης. Θα με εξέπληττε αν δεν το πάθαινα κι εγώ», είπε αρχικά.

Η είδηση για την περιπέτεια με την υγεία του, έρχεται παράλληλα με την αποκάλυψη ότι και ο χαρακτήρας του στο Grey’s Anatomy, Ρίτσαρντ Γουέμπερ, έχει καρκίνο - κάτι που αποκαλύφθηκε προς το τέλος του επεισοδίου της 13ης Νοεμβρίου.

Στη συνέντευξή του, ο Πίκενς Τζούνιορ πρόσθεσε: «Έχω έναν πρώτο εξάδελφο 90 ετών, που ζει ακόμα, και είχε καρκίνο του προστάτη. Ο γιος του το ίδιο. Μερικοί από τους αδελφούς του επίσης. Κανείς, απ’ όσο ξέρω, δεν έχει πεθάνει από αυτό».

Ο Πίκενς, εκ των κεντρικών ηθοποιών του «Grey’s Anatomy» από το 2005, με συμμετοχή και στις 22 σεζόν της σειράς, επισήμανε, ότι ήταν πάντα προσεκτικός με τις προληπτικές εξετάσεις. Ξεκίνησε τις εξετάσεις σε ηλικία 41 ετών. Σήμερα είναι 73. Τόνισε ότι ο καρκίνος του προστάτη μπορεί να αντιμετωπιστεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά «η έγκαιρη διάγνωση είναι το κλειδί», όπως τονίζεται και στο πρόσφατο επεισόδιο του «Grey’s Anatomy», μέσω του τεστ PSA.

«Ο ουρολόγος μου είπε: “Επειδή ήσουν τόσο συνεπής σε αυτό το κομμάτι της υγείας σου, ήταν προς όφελός σου,”» είπε ο ηθοποιός στο Black Health Matters. «Μπόρεσαν να το εντοπίσουν τόσο νωρίς επειδή έκανες τακτικά εξετάσεις», είπε τέλος, ο «chief» της σειράς.