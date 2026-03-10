Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Η Τουρκία έστειλε Patriot στη Μαλάτεια

Την ανάπτυξη συστήματος αντιαεροπορικής άμυνας Patriot στη Μαλάτεια, ανακοίνωσε σήμερα το τουρκικό υπουργείο Εθνικής Αμυνας.

Στη Μαλάτεια βρίσκεται η βάση ραντάρ του Κιουρετζίκ και η ανάπτυξη των Patriot γίνεται στο πλαίσιο ενίσχυσης των μέτρων αντιαεροπορικής άμυνας του ΝΑΤΟ στην περιοχή λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Patriot στη Μαλάτεια: Γιατί τους έστειλε τώρα η Τουρκία εκεί

«Οι Τουρκικές Ένοπλες Δυνάμεις είναι πλήρως αφοσιωμένες στη διασφάλιση της ασφάλειας της χώρας μας και των πολιτών μας. Υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή μας, λαμβάνονται τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των συνόρων και του εναέριου χώρου μας και διεξάγονται διαβουλεύσεις με το ΝΑΤΟ και τους Συμμάχους μας», αναφέρει το τουρκικό υπουργείο Αμυνας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η ανάπτυξη του συστήματος πραγματοποιείται για την ενίσχυση της προστασίας του τουρκικού εναέριου χώρου: «Εκτός από τα εθνικά μέτρα που έχουμε λάβει, το ΝΑΤΟ αύξησε τα μέτρα αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας. Στο πλαίσιο αυτό, ένα σύστημα Patriot έχει αναπτυχθεί στη Μαλάτεια για την υποστήριξη της προστασίας του εναέριου χώρου μας».

Η Αγκυρα τονίζει ότι παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στην περιοχή και συνεχίζει τον συντονισμό με τους συμμάχους της στο ΝΑΤΟ.

«Διατηρώντας τις αμυντικές και ασφαλείς δυνατότητές της στο υψηλότερο επίπεδο, η χώρα μας θα συνεχίσει να αξιολογεί τις εξελίξεις σε συνεργασία και διαβούλευση με το ΝΑΤΟ και τους Συμμάχους μας και να επιδιώκει την περιφερειακή ειρήνη και σταθερότητα», καταλήγει η ανακοίνωση του τουρκικού υπουργείου Αμυνας.

F-16 ανέπτυξε στα Κατεχόμενα η Τουρκία

Υπενθυμίζεται πως το τουρκικό υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε επίσημα τη Δευτέρα, ότι η Άγκυρα ανέπτυξε στα Κατεχόμενα έξι μαχητικά αεροπλάνα F-16, καθώς και συστήματα αεράμυνας. «Η Τουρκία θα λάβει επιπλέον μέτρα για την ασφάλεια των Τουρκοκυπρίων αν χρειαστεί» αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Στο πλαίσιο της σταδιακής προσέγγισης για την ενίσχυση της ασφάλειας της "Τουρκικής Δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου", υπό το φως των πρόσφατων εξελίξεων στην περιοχή μας, έξι μαχητικά αεροσκάφη F-16 και συστήματα αεράμυνας έχουν αναπτυχθεί στην "Τουρκική Δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου" από σήμερα» σημειώνεται ακόμη στην ανακοίνωση.