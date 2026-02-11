Γιώργος Μαζωνάκης: «Οι συγγενείς του δεν ήξεραν τίποτα» - Ο τραγουδιστής νοσηλεύεται με ιογενή λοίμωξη

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε το βράδυ της Τρίτης ο Γιώργος Μαζωνάκης, έχοντας υψηλό πυρετό και έντονους πόνους.

Η είδηση έγινε γνωστή το πρωί της Τετάρτης και σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης ένιωσε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στο σπίτι του και ξαφνικά παρουσίασε πόνους στην κοιλιά και ανέβασε πυρετό.

Μιλώντας νωρίτερα το πρωί στην εκπομπή «Πρωινό» του ΑΝΤ1, ο δικηγόρος του δημοφιλούς τραγουδιστή Χαράλαμπος Λυκούδης, μετέφερε τις νεότερες πληροφορίες για την κατάσταση της υγείας του.

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει μία ιογενή λοίμωξη, όπως πάρα πολύς κόσμος στη χώρα μας. Εισήχθη σε ιδιωτικό θεραπευτήριο. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό. Θα παραμείνει και σήμερα προληπτικά και για κάποιες εξετάσεις στις οποίες υποβάλλεται και πρώτα ο Θεός αύριο θα βγει. Νομίζω ότι είναι σε ύφεση τώρα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, ο Γιώργος Λιάγκας ανέφερε πως η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη δεν ενημερώθηκε για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο.

«Να πω ότι οι συγγενείς του δεν ξέρουν τίποτα, ούτε οι γονείς του ξέρουν κάτι. Προφανώς τώρα το μαθαίνουν οι άνθρωποι. Πέραν του ότι είναι περίεργες οι σχέσεις της οικογένειας, το γνωρίζουμε όλο αυτό, δεν είχαν ενημερωθεί οι άνθρωποι ότι ο Γιώργος από χθες το απόγευμα με εντονότατο κοιλιακό άλγος έχει μπει στο νοσοκομείο», σημείωσε χαρακτηριστικά.