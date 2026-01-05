ΕΛΛΑΔΑ

ΤΩΡΑ!

Ελλάδα

Γιώργος Παπαδάκης: «Τώρα σιωπή» - Το «αντίο» του δημοσιογραφικού κόσμου στον παρουσιαστή

Δημοσιογράφοι και συνεργάτες αποχαιρέτησαν τον μακροβιότερο παρουσιαστή στην ιστορία της ελληνικής τηλεόρασης

The LiFO team
The LiFO team
Γιώργος Παπαδάκης: «Τώρα σιωπή» - Το «αντίο» του δημοσιογραφικού κόσμου στον παρουσιαστή Facebook Twitter
Φωτ. EUROKINISSI
0

Θλίψη έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες στον κόσμο της τηλεόρασης, η είδηση θανάτου του Γιώργου Παπαδάκη.

Ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή την Κυριακή σε ηλικία 74 ετών,  μετά από έμφραγμα που υπέστη στο σπίτι του στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά και από την ανακοίνωση του νοσοκομείου, άμεσα τον παρέλαβε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και τον μετέφερε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Λαϊκό.

Όμως παρότι οι γιατροί προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, αυτό δεν κατέστη δυνατό.

Από την ώρα που έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου του, ο δημοσιογραφικός και τηλεοπτικός κόσμος, αποχαιρετά με συγκίνηση τον άνθρωπο που άφησε ανεξίτηλο το  αποτύπωμα του στην ελληνική τηλεόραση.

Το «αντίο» του δημοσιογραφικού κόσμου στον Γιώργο Παπαδάκη

Γιώργος Παπαδάκης: «Τώρα σιωπή» - Το «αντίο» του δημοσιογραφικού κόσμου στον παρουσιαστή Facebook Twitter
Φωτ. Instagram
Γιώργος Παπαδάκης: «Τώρα σιωπή» - Το «αντίο» του δημοσιογραφικού κόσμου στον παρουσιαστή Facebook Twitter
Φωτ. Instagram
Γιώργος Παπαδάκης: «Τώρα σιωπή» - Το «αντίο» του δημοσιογραφικού κόσμου στον παρουσιαστή Facebook Twitter
Φωτ. Instagram
Γιώργος Παπαδάκης: «Τώρα σιωπή» - Το «αντίο» του δημοσιογραφικού κόσμου στον παρουσιαστή Facebook Twitter
Φωτ. Instagram
Γιώργος Παπαδάκης: «Τώρα σιωπή» - Το «αντίο» του δημοσιογραφικού κόσμου στον παρουσιαστή Facebook Twitter
Φωτ. Instagram
Γιώργος Παπαδάκης: «Τώρα σιωπή» - Το «αντίο» του δημοσιογραφικού κόσμου στον παρουσιαστή Facebook Twitter
Φωτ. Instagram
 
Ελλάδα

Tags

0

ΤΩΡΑ!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΕΛΛΑΔΑ

TV & Media / Γιώργος Παπαδάκης: «Πολύ δύσκολη μέρα» - Οι παρουσιαστές του «Καλημέρα Ελλάδα» τον αποχαιρέτησαν

Ο Παναγιώτης Στάθης και η Άννα Λιβαθυνού, που φέτος έχουν αναλάβει την παρουσίαση του «Καλημέρα Ελλάδα» μετά τη δική του αποχώρηση, θέλησαν να πουν το δικό τους αντίο
THE LIFO TEAM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

 
 