Γιάννης Στάνκογλου: «Δεν μ' αρέσει ο Σμαραγδής σαν σκηνοθέτης»

Με αφορμή τη θεατρική και τηλεοπτική του παρουσία τη φετινή σεζόν, ο Γιάννης Στάνκογλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ, αναφερόμενος, μεταξύ άλλων, στη σχέση του με την τηλεόραση και στο πώς αυτή εξελίχθηκε με τα χρόνια.

Ο ηθοποιός παραδέχθηκε ότι αρχικά ήταν ιδιαίτερα αρνητικός απέναντι στη μικρή οθόνη, εξηγώντας πως για μεγάλο διάστημα απέρριπτε προτάσεις για τηλεοπτικές σειρές.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στην αρχή ήμουν πάρα πολύ αρνητικός απέναντι στην τηλεόραση. Με έπαιρναν συνέχεια για να κάνω σίριαλ και έλεγα όχι».

Ωστόσο, όπως σημείωσε, η εμπειρία αυτή αποδείχθηκε τελικά ωφέλιμη τόσο επαγγελματικά όσο και οικονομικά. «Κάποια στιγμή, αφού έκανα, είδα ότι και με βοηθούσε οικονομικά και ο κόσμος με γνώρισε λίγο παραπάνω και ‘ρχεται στο θέατρο γι’ αυτό», τόνισε, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι το θέατρο παραμένει η βασική του αναφορά: «Το θέατρο είναι το σπίτι μου με κάποιο τρόπο και εκεί θέλω να κρίνομαι περισσότερο».

Στη συνέχεια, ερωτηθείς αν έχει δει τη νέα ταινία του Γιάννη Σμαραγδή, «Καποδίστριας», ο Γιάννης Στάνκογλου απάντησε με ειλικρίνεια ότι δεν την έχει παρακολουθήσει ακόμα και πως σκοπεύει να τη δει στην τηλεόραση.

Δεν έκρυψε, ωστόσο, τη διαφωνία του με το κινηματογραφικό ύφος του σκηνοθέτη, λέγοντας:«Δεν μ’ αρέσει ο Σμαραγδής σαν σκηνοθέτης, δεν μ’ αρέσει καθόλου. Έχω δει πολλές ταινίες που έχει κάνει, αλλά είναι κάτι το οποίο μου φαίνεται ηθογραφία. Δεν είναι κάτι που με τρελαίνει».

Ο ηθοποιός σχολίασε και τον θόρυβο που δημιουργήθηκε γύρω από την ταινία, εκτιμώντας ότι αυτός οφείλεται κυρίως στο ιστορικό πρόσωπο του Ιωάννη Καποδίστρια και στη συζήτηση για τη χρηματοδότησή της.

«Όλος αυτός ο ντόρος έγινε γιατί είναι ο Καποδίστριας και γιατί παίχτηκε όλο αυτό το παιχνίδι για το αν θα πάρει ή δεν θα πάρει λεφτά», ανέφερε, προσθέτοντας πως, κατά τη γνώμη του, η συγκεκριμένη ιστορία θα έπρεπε να έχει προσεγγιστεί με διαφορετικό προϋπολογισμό και ίσως με άλλη σκηνοθετική ματιά.

Κλείνοντας, σημείωσε: «Συγγνώμη που δεν απαντάω πολιτικά, αλλά είναι ένα σινεμά που δεν μ’ αρέσει εμένα».