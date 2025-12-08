Eurovision - ελληνικός τελικός: Πότε ανακοινώνονται τα υποψήφια τραγούδια - Πρόσωπο «έκπληξη» στην παρουσίαση

Η Ελλάδα προετοιμάζεται κανονικά για την Eurovision 2026 και σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε εκπομπή του ΣΚΑΙ, αναμένεται σύντομα η δημοσίευση της λίστας με τους υποψήφιους καλλιτέχνες για την εκπροσώπηση της χώρας στον διαγωνισμό.
Όσο για την παρουσίαση της ελληνικής Eurovision, ο Α. Καρατζίκος, πρώην πρόεδρος της OAGE International, αναφέρει ως φαβορί, την Μπέττυ Μαγγίρα.
Οι επίσημες ανακοινώσεις για τον παρουσιαστή ή την παρουσιάστρια αναμένονται μέσα στον Ιανουάριο, με την ΕΡΤ να οριστικοποιεί τις τελευταίες λεπτομέρειες του νέου συστήματος επιλογής.
Παράλληλα, η λίστα με τους υποψήφιους καλλιτέχνες αναμένεται να δημοσιευθεί γύρω στις 20 Δεκεμβρίου, ενώ τα τραγούδια που θα διαγωνιστούν στους δύο τελικούς υπολογίζονται να είναι 28 συνολικά. «Προφανώς κάποιες υποχρεώσεις δεν του επιτρέπουν να παρουσιάσει και τους ημιτελικούς. Ναι, η Μπέττυ Μαγγίρα που ακούστηκε. Τελικά μάλλον η ΕΡΤ καταλήγει εκεί. Θα το δούμε. Γιατί ακόμα είναι νωρίς γι’αυτές τις ανακοινώσεις. Πιστεύω ότι θα γίνουν μέσα στον Ιανουάριο. Θα έχουμε τα τραγούδια που θα καταρτίσουν τους δύο ημιτελικούς. Τώρα θα είναι 28… θα είναι 24… Στις 20 Δεκεμβρίου πιστεύω ότι θα έχουμε την τελική λίστα με τους συμμετέχοντες. Γιατί θα πρέπει οι ομάδες τους να προετοιμάσουν τις εμφανίσεις του ελληνικού τελικού. Που αν γίνει στις αρχές Φεβρουαρίου, καταλαβαίνετε ότι δεν έχουμε και πάρα πολύ χρόνο», είπε ο Αντώνης Καρατζίκος.
Eurovision 2026: Οι καλλιτέχνες που θέλουν να εκπροσωπήσουν την Ελλάδα
Ήδη, ορισμένοι καλλιτέχνες έχουν επιβεβαιώσει τη συμμετοχή τους, όπως η Evangelia, η Marseaux και η Χρυσηίδα Γκαγκούτη. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες του Eurovisionfun, έχουν γίνει γνωστές κι άλλες συμμετοχές που αναμένεται να εντείνουν τον ήδη μεγάλο ανταγωνισμό.
Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, ανάμεσα σε όσους διεκδικούν την εκπροσώπηση της Ελλάδας στη φετινή Eurovision βρίσκονται η Holly Grace, ο Good Job Nicky, η Πέννυ Μπαλτατζή, η ιδιαίτερα δημοφιλής στο TikTok, Mikay και αρκετοί ακόμη καλλιτέχνες.
Ορισμένοι έχουν συμμετάσχει ξανά στη διαδικασία. Ανάμεσα στους εκατοντάδες συμμετέχοντες που φιλοδοξούν να ηγηθούν της ελληνικής αποστολής, βρίσκονται, σύμφωνα με το Eurovisionfun οι:
- Andry Lagiou
- Ναυσικά
- Kianna
- Blackbird
- Holly Grace
- Mike Vasiliades
- Κίρκη
- Rosanna Mailan
- Λεωνίδας Παντελάκης
- Nik Arpid
- Orsalios
- Victoria Anastasia
- Aura & Andreas Habibi
- Dimmy Rizou
- Cain Grand
- Βίλλυ Ραζή
- Jimmy Sion
- Argie Gudo
- Βασίλης Άνης & Δημήτρης Καπετανάκης
- Τζένη Γεωργιάδη
- Deterrents
- Stef Magnolia
- Θοδωρής Νεοφώτιστος
- Πέννυ Μπαλτατζή
- Idra Kayne
- Χρυσηίδα Γκαγκουτη
- Σωτήρης Κωνσταντή
- Dorothea
- Μαυρίκιος Μαυρικίου
- Αλέξης Νίκολας
- Alexandra Koniak
- Εμμανουέλα Χιωτάκη
- Δήμητρα Σαββα
- Φανή Μελεμενη
- Μαριέττα Βασιλάκη
- Γιάννης Βασιλώτος
- Αλεξάνδρα Σιετή
- Χάρις Σάββα
- Γιάννης Λάφης
- Markirra
- Tianora
- Marseaux
- Akylas
- Mikay
- Lou Is
- ΖΑΦ
- Κωνσταντίνος Θανόπουλος
- Mitsos
- Dinamiss
- Σπύρος Μιχαήλ Παπαδόπουλος
- Μαρίκα Παπάζογλου
- Δημήτρης Σαμόλης
- Joanne
- Revery
- Σταύρος Πηλιχός
- Good job Nicky
- Σταύρος Σαλαμπασόπουλος
- Desi G
- George Anton
- Evangelia
- Spheyiaa
- Christiana Loizu
- Νίκος Γκανος & Claydee
- Léona
- Lionder
- Νικόλας Χρηστίδης & Παύλος Φράγκος
- VAYA
- Natalia Dusso
- Xannova Xan
- RIKKI
- Παναγιώτης Κουτρουζάς
- Βασίλης Πλυταριάς
- Γεωργία Τσετσώνη
- Πάνος Τσέρπες
- Loula Sav
- Anna Poltz
- Christina Luca
- Dolleesi
- Διονύσιος Κωστής
- Στέλλα Γεωργιάδου
- Νίνα Λοτσάρη
- Aaron Sibley
- NWAINA