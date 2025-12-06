Η Björk καλεί τον RÚV να αποσύρει τη συμμετοχή της Ισλανδίας από την Eurovision

Η Björk πήρε θέση απέναντι στην απόφαση της EBU να παραμείνει το Ισραήλ στην Eurovision 2026 -απόφαση που οδήγησε στην αποχώρηση τουλάχιστον τεσσάρων χωρών από τον διαγωνισμό.

Μέσω social media, η Björk αναδημοσίευσε το μήνυμα του Ισλανδού τραγουδιστή Páll Óskar, με το οποίο καλεί τον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα RÚV να αποσύρει τη συμμετοχή της Ισλανδίας από την Eurovision. Η έκκληση αυτή έρχεται μετά την ανακοίνωση μποϊκοτάζ από την Ιρλανδία, την Ολλανδία, την Ισπανία και τη Σλοβενία.

Υιοθετώντας την έκκληση του Óskar, η Björk κάλεσε με τη δική της σειρά το διοικητικό συμβούλιο «να πάρει την απόφαση που πρέπει». Αναλυτικά, έγραψε: «Συμφωνούμε απόλυτα με κάθε λέξη του Pál Óskar και ευχόμαστε στο διοικητικό συμβούλιο του RÚV να έχει το θάρρος να λάβει την απόφαση που πρέπει την Τετάρτη».

«Το γεγονός ότι το Ισραήλ μπορεί να συμμετάσχει τώρα, μετά από όλα όσα έχουν συμβεί, δείχνει ότι η EBU είναι δειλή και ανίκανη να θέσει όρια. Δεν πρέπει να είμαστε δειλοί: το μποϊκοτάζ είναι ο καλύτερος τρόπος για να θέσουμε όρια στους εγκληματίες πολέμου», δήλωσε ο Páll Óskar.

Ο ισλανδικός ραδιοτηλεοπτικός φορέας αναμένεται να πάρει αποφάσεις την επόμενη Τετάρτη. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος του RÚV, Stefán Jón Hafstein, εξέφρασε την απογοήτευσή του για την απόφαση να συμμετέχει κανονικά το Ισραήλ στον διαγωνισμό, παρά τις επαναλαμβανόμενες παρεμβάσεις άλλων χωρών.