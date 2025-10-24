Eurovision 2026: Τα πρώτα ονόματα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον διαγωνισμό

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διαδικασίες για τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision 2026 στην Αυστρία.

Πλέον, μετράμε αντίστροφα για τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τραγουδιών στην ΕΡΤ, που θα καθορίσει ποιος θα εκπροσωπήσει τη χώρα στη Eurovision 2026.

Όλοι οι λάτρεις της μουσικής ανυπομονούν να μάθουν ποιος ή ποια θα αναδειχθεί για να εκπροσωπήσει την Ελλάδα μας στη μεγαλύτερη σκηνή της Ευρώπης, με την αγωνία να κορυφώνεται καθώς ήδη έχουν γίνει γνωστά τα πρώτα ονόματα.

Αναλυτικότερα, το πρωί της Παρασκευής η εκπομπή «Buongiorno» στο Mega, αποκάλυψε κάποια από τα ονόματα που αναμένεται εντός των επόμενων ημερών, να καταθέσουν το τραγούδι τους για τον εθνικό τελικό της Ελλάδας.

Οι καλλιτέχνες είναι η Marseaux, ο Good Job Nicky, η Joanne, η Mikay, ο Claydee, η Τάνια Μπρεάζου, ο Zaf, η Charis Savva, η Mailan και η Πέννυ Μπαλτατζή.

Υπενθυμίζεται ότι ο εθνικός τελικός για την επιλογή της ελληνικής συμμετοχή, προγραμματίζεται για την πρώτη εβδομάδα του Φεβρουαρίου και θα πραγματοποιηθεί σε τρεις βραδιές. Δύο ημιτελικούς αλλά και έναν τελικό.