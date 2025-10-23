Eurovision 2026: Το ΡΙΚ διαψεύδει ότι η Ζόζεφιν θα είναι εκπρόσωπος της Κύπρου

Πριν ένα 24ωρο υπήρξε έντονη φημολογία, ότι η Ζόζεφιν βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για την εκπροσώπηση της Κύπρου στην Eurovision 2026.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκπομπής του ΑΝΤ1, κατά 99% η δημοφιλής τραγουδίστρια επρόκειτο να εκπροσωπήσει τη χώρα στη φετινή Eurovision.

Υπενθυμίζεται μάλιστα πως τα τελευταία χρόνια η Ζόζεφιν, έχει εκφράσει ανοιχτά ουκ ολίγες φορές την επιθυμία της να συμμετάσχει στον μουσικό διαγωνισμό, είτε εκπροσωπώντας την Ελλάδα ή την Κύπρο.

Μάλιστα το 2014, ήταν είχε θέσει υποψηφιότητα για την εκπροσώπηση της Ελλάδας στον μουσικό διαγωνισμό με το τραγούδι «Dancing Night». Ωστόσο, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός φορέας της Κύπρου, ΡΙΚ, διέψευσε λίγες ώρες αργότερα την είδηση.

Αναλυτικότερα, το eurovisionfun.gr, ήρθε σε επικοινωνία με τους ανθρώπους της κυπριακής αποστολής, οι οποίοι τους ενημέρωσαν πως δεν έχει ξεκινήσει ακόμη η διαδικασία επιλογής του καλλιτέχνη που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στον διαγωνισμό.

Συγκεκριμένα ξεκαθάρισαν πως χρειάζεται υπομονή και πως η αρμόδια επιτροπή που θα επιλέξει τον εκπρόσωπο της Κύπρου, δεν έχει ακόμη καταλήξει στον καλλιτέχνη.