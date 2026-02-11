Eurovision 2026 - Α’ Ημιτελικός: Ο Akylas με το Ferto στον εθνικό τελικό

Εκρηκτικές ήταν οι εμφανίσεις των καλλιτεχνών που ερμήνευσαν στον Α' Ημιτελικό του Sing for Greece 2026 για την επιλογή του ελληνικού τραγουδιού για την Eurovision 2026, με επτά εξ' αυτών να εξασφαλίζουν την πρόκρισή τους για την ερχόμενη Κυριακή, όποτε θα πραγματοποιηθεί ο εθνικός τελικός.

Ανάμεσα σ' αυτούς που ξεχώρισαν ήταν τόσο ο Akylas με το Ferto, που προκρίθηκε στον εθνικό τελικό της ερχόμενης Κυριακής (15/2), όσο και η Evangelia με το «Parea», και η Marseaux με το «Χάνομαι», τρία από τα φαβορί.

Οι τρεις καλλιτέχνες αποθεώθηκαν -και- στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και, δη, στο X, όπου αρκετοί χρήστες στήριξαν τον Akyla για το τραγούδι «Ferto».

Eurovision 2026 - Α’ Ημιτελικός: Ποιοι πέρασαν στον εθνικό τελικό

🎉 Οι νικητές του Α’ Ημιτελικού:



•Rosanna Mailan – Alma

•Stefi – Europa

•Evangelia – “Parea”

•Marseaux – “Xanomai”

•Akylas – Ferto

•Alexandra Sieti – The Other Side

•Stylianos – You & I



Συγχαρητήρια 🙌 σε όλα τα παιδιά που συμμετείχαν! pic.twitter.com/1gjTWRFTgv — EurovisionERT (@ErtEurovision) February 11, 2026

Eurovision 2026: Πώς κύλησε ο Α' Ημιτελικός

Η βραδιά ξεκίνησε με τον πιο εμβληματικό τρόπο, καθώς η Κλαυδία επέστρεψε στη σκηνή που την ανέδειξε. Η ταλαντούχα ερμηνεύτρια που καθήλωσε την Ευρώπη το 2025 με το τραγούδι «Αστερομάτα», χάρισε στο κοινό μια ακόμη μοναδική στιγμή, δίνοντας παράλληλα το σύνθημα για την έναρξη της διαδικασίας ανάδειξης του τραγουδιού που θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη φετινή Eurovision, που διεξαχθεί στη Βιέννη της Αυστρίας.

Στο τιμόνι της παρουσίασης ήταν η Μπέττυ Μαγγίρα, ο Γιώργος Καπουτζίδης και η Κατερίνα Βρανά, οι οποίοι με τη μοναδική τους χημεία προσέφεραν λάμψη, χιούμορ και αστείρευτη ζωντάνια. Την ίδια στιγμή, η υπογραφή του Φωκά Ευαγγελινού στη καλλιτεχνική διεύθυνση και τη σκηνοθεσία, εξασφάλισε ένα άρτιο αισθητικό αποτέλεσμα διεθνών προδιαγραφών.

Η αγωνία κορυφώνεται με τον β' ημιτελικό, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, όπου 14 νέοι υποψήφιοι θα διεκδικήσουν μία θέση για τον μεγάλο τελικό της Κυριακής.

Οι καλλιτέχνες που θα διαγωνιστούν την Παρασκευή είναι:

«AGAPI», RIKKI

«Back in the game», GARVIN

«Labyrinth», Mikay

«Daughters of the Sun (A, E, I, O, U)», Μαρίκα

«Mad About it», D3lta

«ASTEIO», ZAF

«No More Drama», ΚΙΑΝΝΑ

«You Are The Fire», Stella Kay

«Anatello», TIANORA

«Whatcha Doin To Me», Victoria Anastasia

«Set Everything On Fire», BASILICA

«Dark Side of the Moon», good job Nicky

«Bulletproof», KOZA MOSTRA

«SABOTAGE!», leroybroughtflowers

Σημειώνεται ότι και στους δύο ημιτελικούς, η πρόκριση καθορίζεται αποκλειστικά από την ψήφο του κοινού. Αντίθετα, στον τελικό της Κυριακής, το νικητήριο τραγούδι θα αναδειχθεί από τον συνδυασμό της ψηφοφορίας του κοινού (50%), καθώς και δύο κριτικών επιτροπών, μιας ελληνικής (25%) και μιας διεθνούς (25%). Τα μέλη της διεθνούς επιτροπής προέρχονται από τη Γαλλία, τη Γερμανία, τη Γεωργία, τη Μολδαβία και τη Σερβία. Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί η ψήφος του κοινού.

Ο μεγάλος τελικός του «Sing for Greece 2026» θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ την Κυριακή 15 Φεβρουαρίου στις 21:00.