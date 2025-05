Eurovision 2025: Το μήνυμα του Γιάννη Αντετοκούνμπο για την Klavdia

Την περηφάνια του για την Klavdia και την εμφάνισή της στη Eurovision 2025 εξέφρασε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκανε μια ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Ιnstagram για την Klavdia, δημοσιεύοντας μια φωτογραφία της και γράφοντας: «Περήφανος για σένα».

Γιάννης Αντετοκούνμπο και Klavdia γνωρίζονται, με τη φιλία τους να μετρά αρκετά χρόνια.

Ήταν 2018 όταν η Klavdia, θέλοντας να ευχηθεί στον Γιάννη Αντετοκούνμπο για τα γενέθλιά του, είχε δημοσιεύσει ένα βίντεο και είχε γράψει, «Τσιμπήστε με! Χαρούμενα καθυστερημένα γενέθλια στον πιο καταπληκτικό, ταλαντούχο, όμορφο και εργατικό άνθρωπο που υπάρχει! Σε αγαπάω και σε στηρίζω! Να ξέρεις ότι αυτά τα 10 δευτερόλεπτα μου έφτιαξαν τη μέρα! Είσαι ο καλύτερος, σου εύχομαι όλα τα καλά! Σ’ αγαπάω άπειρα».

Eurovision 2025 - Klavdia: «Θα σας είμαι αιώνια ευγνώμων για ό,τι έζησα»

Νωρίτερα, η Klavdia μετά την επιστροφή της από τη Βασιλεία αλλά και την κατάκτηση της 6ης θέσης στη Eurovision 2025, προχώρησε σε μία ιδιαίτερα συγκινητική ανάρτηση στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.

Η δημοφιλής καλλιτέχνιδα μοιράστηκε με τους ακόλουθους της διάφορα στιγμιότυπα από το «ταξίδι» της στη Eurovision 2025, ευχαριστώντας τους συνεργάτες που ήταν δίπλα της, αλλά και τον κόσμο για την αγάπη και τη στήριξη όλο αυτό το διάστημα. «Το ταξίδι της Eurovision τελείωσε εδώ, αλλά ξεκινάει ένα άλλο όμορφο ταξίδι γεμάτο ωραία πράγματα και πολλή μουσική», ανέφερε μεταξύ άλλων στην ανάρτησή της.

Ολόκληρη η ανάρτηση της Klavdia για τη Eurovision 2025:

«Μια τεράστια αγκαλιά, ένα τεράστιο φιλί και ένα ακόμα πιο μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς για όλα αυτά που ζήσαμε. Δεν έχω λόγια να περιγράψω τα συναισθήματα μου. Αυτόν τον χρόνο πραγματοποίησα δύο από τα μεγαλύτερα μου όνειρα.

Το ένα ήταν να εκπροσωπήσω την χώρα μου στη Eurovision και το δεύτερο και σημαντικότερο από όλα ήταν να κερδίσω την αγάπη και την υποστήριξη σας.

Μακάρι να μπορούσα να σας ευχαριστήσω έναν έναν ξεχωριστά για τα τόσα συγκινητικά λόγια που μου γράφετε τα οποία με κάνουν να συγκινούμαι κάθε μέρα που τα διαβάζω. Ζω ένα όνειρο και το οφείλω σε εσάς και φυσικά στη καταπληκτική ομάδα που είχα δίπλα μου.

Στην οικογένεια μου που ήταν πάντα δίπλα μου σε όλα @arcade.music @panik_entertainment_group , στη φανταστική @ertofficial που με την υποστήριξη της όλα δούλεψαν όπως έπρεπε.

Στον υπερταλαντουχο, ευλογημένο, γλυκύτατο Φωκά μου @fokasevagelinos που χωρίς αυτόν δεν ξέρω τι θα έκανα. Στον Χρήστο μου που με την ενέργεια του και την θετική του αύρα τα αντιμετωπίσαμε όλα @christosn

Στους αγαπημένους μου υπέρταλαντουχους @deuxhommes_ για τις απίστευτες δημιουργίες τους

Στους eurobesties μου που καταφέραμε μια τόσο δύσκολη εμπειρία να την κάνουμε μια χαρούμενη εκδρομή @maxinil @tessiekn_ @kalchristy @dr.dis @the_men_gr

Το ταξίδι της Eurovision τελείωσε εδώ, αλλά ξεκινάει ένα άλλο όμορφο ταξίδι γεμάτο ωραία πράγματα και πολλή μουσική.

Θα σας είμαι αιώνια ευγνώμων για ό,τι έζησα.

From the bottom of my heart guys, I love you all.

Klavdia»