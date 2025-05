Eurovision 2025: Η EBU επέπληξε την αλβανική συμμετοχή

Η EBU τοποθετήθηκε σύμφωνα με πληροφορίες, σχετικά με το περιστατικό που σημειώθηκε στον Α' Ημιτελικό της Eurovision 2025, με την κίνηση της εκπροσώπου της Αλβανίας.

Υπενθυμίζεται πως μετά τη διεξαγωγή του Α' Ημιτελικού της Eurovision 2025 το βράδυ της Τρίτης, η Αλβανία ήταν ανάμεσα στις χώρες που προκρίθηκαν στον αυριανό τελικό.

Τότε η τραγουδίστρια Beatriçe Gjergji, πανηγύρισε την πρόκριση της χώρας σχηματίζοντας με τα χέρια της τον αλβανικό αετό στο green room, μία κίνηση που προκάλεσε την έντονη αντίδραση αρκετών σέρβικων ΜΜΕ.

Συγκεκριμένα, η στιγμή καταγράφηκε από τις κάμερες και μεταδόθηκε ζωντανά, προκαλώντας σφοδρές αντιδράσεις, με ορισμένα από τα μεγαλύτερα δημοσιογραφικά μέσα της χώρας όπως Telegraf, Blic, Kurir και Alo!, να ζητούν τον αποκλεισμό της χώρας από τον διαγωνισμό, καθώς η κίνηση ερμηνεύτηκε ως πολιτικό μήνυμα.

No surprise. #Albania 🇦🇱 took a chance at the national final with a non-typical entry, and Europe and RoW rewarded them. 👏 #Eurovision pic.twitter.com/dhYEp7nKiM