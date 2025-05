Eurovision 2025: Αποδοκιμασίες στο στάδιο όταν τραγουδούσε η εκπρόσωπος του Ισραήλ

Η εμφάνιση του Ισραήλ στην Eurovision 2025 δεν είχε μόνο χειροκροτήματα από το κοινό.

Μέρος του κοινού που βρισκόταν στην αρένα της Eurovision 2025, κατηγορεί τη διοργάνωση για «λογοκρισία του κοινού που αποδοκίμασε» την αποστολή του Ισραήλ, που εκπροσωπείται φέτος από την Yuval Raphael.

Είναι το ίδιο κοινό, που ύψωσε σημαίες τις Παλαιστίνης καθ΄όλη τη διάρκεια της παρουσίασης του ισραηλινού τραγουδιού, αλλά και το κοινό που δημοσίευσε διαδικτυακά, βίντεο στα οποία δεν ακούγονται χειροκροτήματα, αλλά γιουχαΐσματα.

Όπως και πέρυσι με την Eden Golan, έτσι και φέτος, η διοργάνωση της Eurovision κατηγορείται, ότι χρησιμοποίησε ήχους χειροκροτημάτων για να καλύψει την αποδοκιμασία του κοινού από την αρένα.

«Ορισμένοι θεατές ισχυρίστηκαν ότι η αποδοκιμασία του κοινού ελαχιστοποιήθηκε ή αποσιωπήθηκε τεχνητά» γράφει ο Independent.

Εκπρόσωπος του Ισραήλ φέτος, είναι η Yuval Raphael, επιζήσασα της επίθεσης της Χαμάς στο φεστιβάλ Νόβα, την 7η Οκτωβρίου του 2023.

Λίγο πριν ανέβει στη σκηνή της Eurovision 2025, η Raphael έδωσε μια συνέντευξη στο BBC, απαντώντας στις ερωτήσεις για τα γιουχαΐσματα που δηλώνει «έτοιμη να αντιμετωπίσει». «Έχω εξασκηθεί στο να με γιουχάρουν», λέει η ίδια και προσθέτει ότι αναμένει να ακούσει γιουχαΐσματα.

«Είναι κάτι που αντιμετωπίζω καθημερινά. Αισθάνομαι σαν μια προσωπική νίκη, μόνο και μόνο που έχω αυτή την εμπειρία και εκπροσωπώ τη χώρα μου και το κάνω με τόση υπερηφάνεια», δήλωσε.

Την Κυριακή, κατά τη διάρκεια της εναρκτήριας παρέλασης της Eurovision στη Βασιλεία, η ισραηλινή αποστολή κατήγγελε στην αστυνομία και την EBU, πως φιλοπαλαιστινιακός διαδηλωτής προέβη σε χειρονομία που παρέπεμπε στο κόψιμο του λαιμού και έφτυσε τα μέλη της συμμετοχής. Η εκπρόσωπος του Ισραήλ σχολίασε: «Ήταν τρομακτικό μερικές φορές, ακόμη και άβολο, αλλά με κάνει να θυμάμαι συνεχώς τον εαυτό μου γιατί βρίσκομαι εδώ και την ατζέντα μου, η οποία είναι να διαδώσω όσο περισσότερη αγάπη μπορώ και να φέρω υπερηφάνεια στη χώρα μου».

