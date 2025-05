Eurovision 2025: Γιγάντια διαφήμιση της συμμετοχής του Ισραήλ κοσμεί την Times Square στη Νέα Υόρκη

Το Ισραήλ κάνει τα αδύνατα δυνατά προκειμένου να λάβει ψήφους στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision 2025, στην Ελβετία.

Λίγες μόνο ώρες πριν τη διεξαγωγή του Β' Ημιτελικού της Eurovision 2025, στον οποίο συμμετέχει διεκδικώντας μία θέση στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, το Ισραήλ πραγματοποιεί κυριολεκτικά μία «παγκόσμια καμπάνια» προκειμένου ο κόσμος να ψηφίσει την Yuval Raphael.

Η χώρα προσπαθεί - όπως όλα δείχνουν - να κινητοποιήσει όσο περισσότερο κόσμο γίνεται, ώστε να συμμετάσχει στην τηλεψηφοφορία του Β' Ημιτελικού, έχοντας το βλέμμα στραμμένο τόσο στον μεγάλο τελικό του Σαββάτου, όσο και σε μία καλή θέση στην τελική βαθμολογία.

Yuval is shining her light in Times Square! ✨ “New Day Will Rise” lights up NYC ahead of Israel’s performance at the @Eurovision semi-finals tomorrow. Tomorrow: VOTE #14 FOR ISRAEL! 🇮🇱🎶 pic.twitter.com/tfqJDlLRK9

Διαφημίσεις σε όλο τον κόσμο, καλούν τους πολίτες να ψηφίσουν την Yuval Raphael και το κομμάτι «New Day Will Rise».

Μάλιστα, σε βίντεο στα social media, διακρίνεται μία τεράστια διαφήμιση με τη συμμετοχή του Ισραήλ να κοσμεί την Times Square στη Νέα Υόρκη.

It’s raining in Times Square, but Israel’s spirit shines through!🌤️



“New Day Will Rise” lights up NYC as Israel takes the #Eurovision2025 stage.



Seen on the biggest screen in the world — now it’s your turn: VOTE #14 FOR ISRAEL!🇮🇱🎶 pic.twitter.com/bbxI1f1s1i