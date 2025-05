Eurovision 2025: Σήκωσαν σημαίες της Παλαιστίνης την ώρα που τραγουδούσε η εκπρόσωπος του Ισραήλ

Δεν έλειψαν τα απρόοπτα σε ότι αφορά τη συμμετοχή του Ισραήλ, ούτε από τον φετινό διαγωνισμό της Eurovision 2025.

Παρότι η EBU έκανε τις απαραίτητες ενέργειες, προκειμένου να μην υπάρξουν και φέτος, τα περιστατικά και οι αντιδράσεις που σημειώθηκαν λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ στη Eurovision 2024, κατά τη διάρκεια του Β' Ημιτελικού και παρά τις απαγορεύσεις για τις σημαίες, εθεάθη στην αρένα σημαία της Παλαιστίνης.

Υπενθυμίζεται πως η EBU πριν λίγες εβδομάδες αποφάσισε να αλλάξει τους κανονισμούς τόσο για τις σημαίες, όσο και για τις καθιερωμένες συνεντεύξεις Τύπου των χωρών, μετά τους ημιτελικούς.

Οι συμμετέχοντες καλλιτέχνες επιτρέπεται να φέρουν μόνο τη σημαία της χώρας τους στη σκηνή, στα green rooms και στο Τιρκουάζ Χαλί, ενώ απαγορεύεται η εμφάνιση άλλων σημαιών ή συμβόλων, όπως η σημαία του ουράνιου τόξου (Pride) ή άλλες πολιτικές ή κοινωνικές σημαίες.

Μάλιστα, οι αλλαγές αποσκοπούν στη διατήρηση ενός ουδέτερου περιβάλλοντος, δηλαδή μία προσπάθεια ελέγχου και αποπολιτικοποίησης του διαγωνισμού.

Ωστόσο το βράδυ της Πέμπτης και κατά τη διάρκεια της εμφάνισης του Ισραήλ στον Β' Ημιτελικό, αναρτήθηκαν στα social media φωτογραφίες με άτομα από το κοινό στην αρένα του St. Jakobshalle, να κρατούν υψωμένη τη σημαία της Παλαιστίνης.

what is really happening during Israel performance ! #Eurovision #Eurovision2025 #FreePalestine pic.twitter.com/LK4ymKuWVZ