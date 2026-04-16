Euphoria: Πόσοι είδαν την πρεμιέρα της 3ης σεζόν μέσα σε τρεις ημέρες

Η Euphoria επέστρεψε δυναμικά, με την πρεμιέρα της τρίτης σεζόν να συγκεντρώνει 8,5 εκατομμύρια θεατές στις ΗΠΑ μέσα στις πρώτες τρεις ημέρες προβολής σε HBO και HBO Max.

Σύμφωνα με την HBO, πρόκειται για αύξηση κατά 44% σε σχέση με την πρεμιέρα της δεύτερης σεζόν, που είχε προβληθεί τον Ιανουάριο του 2022. Το τετραετές διάλειμμα όχι μόνο δεν μείωσε το ενδιαφέρον, αλλά φαίνεται πως ενίσχυσε την προσμονή γύρω από τη σειρά.

Η νέα σεζόν μεταφέρεται χρονικά πέντε χρόνια μετά τα γεγονότα του φινάλε της δεύτερης. Η Rue, την οποία υποδύεται η Ζεντάγια, έχει πλέον μπλέξει σε πιο επικίνδυνες καταστάσεις, δουλεύοντας ως διακινητής ναρκωτικών για τη Laurie. Την ίδια στιγμή, ο Nate (Τζέικομπ Ελόρντι) έχει αναλάβει την οικογενειακή επιχείρηση, ενώ ετοιμάζεται να παντρευτεί την Cassie (Σίντνεϊ Σουίνι), η οποία ξεκινά καριέρα στο OnlyFans.

Euphoria: Ποιοι επέστρεψαν στην τρίτη σεζόν

Στο καστ επιστρέφουν επίσης οι Μοντ Απάτοου, Αλέξα Ντέμι, Χάντερ Σέιφερ και Κόλμαν Ντομίνγκο, ενώ νέες προσθήκες αποτελούν ο Αντεουάλε Ακινουόγιε-Αγκμπάτζε, η Σάρον Στόουν και ο Μαρσόν Λιντς.

Η πρεμιέρα περιλαμβάνει και αφιερώματα σε πρόσωπα που συνδέθηκαν με τη σειρά και έφυγαν από τη ζωή. Μεταξύ αυτών, ο Άνγκους Κλάουντ, που υποδυόταν τον Fezco και πέθανε το 2023 από υπερβολική δόση, καθώς και ο Έρικ Ντέιν, ο οποίος πέθανε το 2026 από επιπλοκές Αμυοτροφικής Πλευρικής Σκλήρυνσης (ALS). Τιμή αποδίδεται και στον παραγωγό Κέβιν Τούρεν, που έφυγε από τη ζωή το 2023.

Την ίδια ώρα, στο πρόγραμμα της HBO ξεχώρισε και το φινάλε της σειράς DTF St. Louis, που συγκέντρωσε 3,5 εκατομμύρια θεατές τις πρώτες τρεις ημέρες προβολής, σημειώνοντας αύξηση 40% σε σχέση με το πρώτο επεισόδιο.

Με πληροφορίες από Variety