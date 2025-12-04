Έλενα Χριστοπούλου: «Δεν ξέρω πώς παίρνουν τα δικόγραφα ούτε πώς φεύγουν, σίγουρα δεν βγάζουν πόδια»

Σε μία αιχμηρή τοποθέτηση, σχετικά με το πως διαχειρίζονται οι εκπομπές της τηλεόρασης τις ζωές των επωνύμων και όσα συμβαίνουν μέσα σε αυτές, προχώρησε η Έλενα Χριστοπούλου.

Το βράδυ της Τετάρτης κατά τη διάρκεια της εκπομπής την οποία παρουσιάζει, «Real View» και με αφορμή αυτή τη συζήτηση, η Έλενα Χριστοπούλου ανέφερε αρχικά πως «αυτή είναι η δουλειά που κάνουν πάρα πολύ άνθρωποι στα τραπέζια που κάθονται στην τηλεόραση».

«Συζητάνε για τις ζωές των άλλων και για τα διάσημα πρόσωπα, αυτό γίνεται σε όλο τον πλανήτη και όχι μόνο στην Ελλάδα. Στις ώρες που είναι μια εκπομπή πρωινή, καθημερινή, έχουν και προσωπικές στιγμές διάσημων ανθρώπων. Όταν δίνεις δικόγραφα, όταν βγαίνουν δικόγραφα, όταν γίνεσαι splatter στα γραφεία των δημοσιογράφων, αυτό τρως μετά. Και όποιος το κάνει αυτό πρώτος, έτσι γίνεται για τον απέναντι του και θα έχει και τις συνέπειες», συνέχισε.

«Θα γίνεις ένα κω@@χαρτο σε τραπέζια ανθρώπων που δε σε ξέρουν, που δεν ξέρουν τίποτα για σένα πίσω από μια κλειστή πόρτα εταιρείας, σπιτιού, καμαρινιού και τα λοιπά και θα γίνεσαι αυτή η μόνιμη ξεφτίλα από ανθρώπους. Αυτό όμως είναι νομοτελειακό, γίνεται σε όλο τον πλανήτη», συμπλήρωσε.

«Δεν ξέρω πώς παίρνουν τα δικόγραφα ούτε πώς φεύγουν, σίγουρα δεν βγάζουν πόδια» κατέληξε η Έλενα Χριστοπούλου.

Αξίζει να σημειωθεί πως η Έλενα Χριστοπούλου τον τελευταίο χρόνο βρίσκεται σε δικαστική διαμάχη με την πρώην συνεργάτιδά της, Ηλιάνα Παπαγεωργίου και αρκετές φορές έχουν δει το φως της δημοσιότητας λεπτομέρειες και έγγραφα που αφορούν την υπόθεση.

Μάλιστα, η ίδια είχε αναφέρει πως έμαθε για την αγωγή που της έκανε η Ηλιάνα Παπαγεωργίου από την τηλεόραση, πριν καν φτάσει στα χέρια της σχετικό έγγραφο.