Disney+: Στις 14 Ιουνίου έρχεται στην Ελλάδα -Πόσο θα κοστίζει

Στις 14 Ιουνίου ξεκινά η λειτουργία του Disney+ στην Ελλάδα, όπως ανακοινώθηκε.

Η streaming υπηρεσία της The Walt Disney Company επιβεβαίωσε την επίσημη έναρξη λειτουργίας της σε 42 χώρες, ανάμεσά τους και η χώρα μας. Το κόστος της συνδρομής στην Ελλάδα διαμορφώνεται σε 8,99 ευρώ για μηνιαία συνδρομή ή 89,90 ευρώ για ετήσια συνδρομή.

Το Disney+ είναι η αποκλειστική streaming υπηρεσία για ταινίες και σειρές Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic και περιεχόμενο γενικής ψυχαγωγίας. Μεταξύ άλλων η υπηρεσία είναι γνωστή και για αποκλειστικές σειρές, όπως το The Mandalorian και το The Book of Boba Fett από το Star Wars ή τα WandaVision, The Falcon and The Winter Soldier, Loki, Hawkeye και άλλες σειρές από το Marvel Cinematic Universe.

Οι συνδρομητές θα μπορούν, επίσης, να απολαύσουν την υποψήφια για Όσκαρ, ταινία «Λούκα» των Disney και Pixar, το βραβευμένο με Όσκαρ «Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός» των Walt Disney Animation Studios, αλλά και το βραβευμένο με Όσκαρ «Κρουέλα», με πρωταγωνίστρια την Έμμα Στόουν ως «Κρουέλα Ντε Βιλ».

Η Disney σχεδιάζει να ξοδέψει τουλάχιστον 8 δισ. δολάρια ετησίως στο Disney+ έως το 2024.