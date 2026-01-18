Δημήτρης Σταρόβας: «Ο βιολογικός μου πατέρας εγκατέλειψε τη μαμά μου όταν ήταν έγκυος, με μεγάλωσε μόνη της»

Καλεσμένος στην εκπομπή «Αστερόσκονη» ήταν το βράδυ του Σαββάτου (17/1) ο Δημήτρης Σταρόβας, ο οποίος προχώρησε σε μια ιδιαίτερα προσωπική εξομολόγηση.

Ο δημοφιλής καλλιτέχνης αναφέρθηκε στο εγκεφαλικό επεισόδιο που υπέστη και το οποίο, όπως είπε, άλλαξε ριζικά την καθημερινότητά του αλλά και τον τρόπο που βλέπει πλέον τη ζωή.

Παράλληλα, μίλησε και για τα δύσκολα παιδικά του χρόνια, στο πλευρό της μητέρας του, η οποία τα πρώτα χρόνια της ζωής του, τον μεγάλωσε μόνη.

«Ο πατέρας μου, ο βιολογικός πατέρας μου, ήτανε επαγγελματίας μπουζουξής, έπαιζε και σε ταινίες, ο οποίος αρραβωνιάστηκε τη μάνα μου και με το που έμεινε έγκυος σε μένα… εξαφανίστηκε. Την παράτησε τη μάνα μου», ανέφερε ο Δημήτρης Σταρόβας.

Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Με μεγάλωσε μόνη της και… όταν ήμουνα εννιά-δέκα χρονών, παντρεύτηκε τον Σταρόβα και πήρα το όνομά του. Για να γλιτώσει την κοινωνική κατακραυγή. Ήμασταν οι π… με το εξώγαμο, μαζεύανε υπογραφές να μας διώξουνε».

Ο ίδιος περιέγραψε ακόμη πώς ξεκίνησε η σχέση του με τη μουσική από πολύ μικρή ηλικία: «Πάντα ήμουνα ανήσυχος. Τραγουδούσα, στα πάρτι, στα γλέντια τα οικογενειακά. Είχα τα ξαδέρφια μου, της μεγάλης αδερφής της μάνας μου και μου βάζανε κασέτες. Έτσι ξεκίνησα. Η κιθάρα ήρθε στα 12-13 κατά λάθος. Είχα ψώνιο με την γυμναστική, είχα ένα όργανο της εποχής, το άλλαξα με μια κιθάρα και στην μία χορδή σκάλιζα…»

Όπως αποκάλυψε, λίγο αργότερα επέστρεψε το όργανο και ζήτησε από τη μητέρα του να του αγοράσει μια κιθάρα:

«Μετά επέστρεψα την κιθάρα και λέω στη μάνα μου “θέλω να μου πάρεις μία κιθάρα”. Και με το υστέρημά της, και έχει και πλάκα, από ένα μαγαζί που πουλούσε πλυντήρια, ψυγεία, είχε και μια κιθάρα… τριακόσιες πενήντα δραχμές. Μου πήρε μια ακουστική.»

Σημαντικό ρόλο στην εξέλιξή του έπαιξε και ένας γείτονας, όπως περιέγραψε: «Ένας γείτονας, που έλειπε στα καράβια για ένα χρόνο, και στο διάστημα αυτό έμαθε βασικά ακόρντα, ήρθε στο σπίτι, κουρδίζει την κιθάρα -εγώ έπαιζα σε μία χορδή και μάλιστα απορούσα, γιατί δεν έχει διάρκεια η νότα. Και παίζει ένα Λα μινόρε, στην απόσταση που είμαστε τώρα, και άκουσα πολυφωνία και… μαγεύτηκα. Λέω "αυτό είναι"».

«Με εξοργίζει ότι δεν μπορώ να τραγουδήσω»

Αναφερόμενος τέλος στις δυσκολίες που αντιμετωπίζει μετά το εγκεφαλικό, τόσο στο τραγούδι όσο και στον ρυθμό, εξομολογήθηκε:

«Με εξοργίζει ότι δεν μπορώ να τραγουδήσω, δυσκολεύομαι πολύ. Πέρα από το σοκ της ομιλίας, στην αρχή διαπίστωσα μερικές ημέρες μετά ότι δεν είχα ρυθμό. Τώρα το θράσος μου δεν έχει όρια, παίζω και στο θέατρο, αλλά το έχουν προσαρμόσει πάνω μου».