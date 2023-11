The Crown: Οι πραγματικές τοποθεσίες που έγιναν τα γυρίσματα της σειράς

Η τελευταία σεζόν του The Crown πλησιάζει και αρχίζουν να αποκαλύπτονται σταδιακά τα μυστικά της σειράς.

Ένα από αυτά είναι οι χώροι που μεταμορφώθηκαν για να γίνουν τα γυρίσματα της 6ης σεζόν του The Crown.

Για παράδειγμα το κτήμα Ardverikie στο Ινβερνές της Σκωτίας, υπήρξε το σκηνικό του κάστρου Balmoral, η σκωτσέζικη κατοικία της Βασίλισσας, για αρκετά γυρίσματα του The Crown. Στις εικόνες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας από τη νέα σεζόν, φαίνεται ο νεαρός τότε πρίγκιπας Κάρολος με τους δύο γιους, τον πρίγκιπα Γουίλιαμ και τον πρίγκιπα Χάρι, καθώς περπατούν στα Highlands της Σκωτίας, σε μια αναπαράσταση σκηνών από την πραγματική ζωή.

Το Balmoral ανήκει στη βρετανική βασιλική οικογένεια από το 1852, όταν αγοράστηκε από τον πρίγκιπα Αλβέρτο, σύζυγο της βασίλισσας Βικτώριας. Μέχρι σήμερα, είναι ιδιοκτησία τους αλλά και όχι μέρος του Στέμματος.

Εν τω μεταξύ, το κτήμα Ardverikie, ένα σπίτι του 19ου αιώνα που έγινε επίσης διάσημο στη σειρά του BBC Monarch of the Glen, έχει γίνει η τέλεια εναλλακτική λύση για το βασιλικό κτήμα. Μεταξύ των βασιλικών χαρακτηριστικών του, είναι η σκωτσέζικη βαρωνική αρχιτεκτονική, συμπεριλαμβανομένων των πυργίσκων του.

The award-winning series returns to Netflix on 16 November for a final season. Visit https://t.co/qQUYOxcSZu for more photos: https://t.co/gN3LuxToue pic.twitter.com/UqQrWR9cMS

Η Αυστραλή ηθοποιός Elizabeth Debicki, που υποδύεται την πριγκίπισσα Νταϊάνα εθεάθη να κάνει γυρίσματα για τη σειρά του Netflix, The Crown, στη Βαρκελώνη. Πιστεύεται ότι η Debicki, γύρισε εκεί σκηνές από τις τραγικές τελευταίες ημέρες της πριγκίπισσας.

Το σετ, το οποίο είχε κατασκευαστεί σε μια συνοικία της Βαρκελώνης, τροποποιήθηκε για να θυμίζει παριζιάνικο δρόμο με γαλλική οδική σήμανση. Στις εικόνες από τα γυρίσματα, η Αυστραλή ηθοποιός φορούσε τα ίδια ρούχα με την αείμνηστη πριγκίπισσα της Ουαλίας, όπως φαινόταν από τα τότε πλάνα κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης σε ασανσέρ του ξενοδοχείου Ritz λίγες ώρες πριν εκείνη και ο σύντροφός της Ντόντι Αλ Φαγιέντ πεθάνουν σε τροχαίο δυστύχημα στις 31 Αυγούστου 1997.

Η Debicki εθεάθη στο πίσω μέρος ενός αυτοκινήτου με τον Khalid Abdalla, που υποδύεται τον Ντόντι Αλ Φαγιέντ, κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων.

Για να απεικονιστεί το ξενοδοχείο Ritz στο Παρίσι, ο τελευταίος προορισμός της Νταϊάνα και του Ντόντι Αλ Φαγιέντ, τα γυρίσματα έγιναν στο Dartmouth House, ένα γεωργιανό κτήριο στην οδό Charles Street του Mayfair, τώρα έδρα της Αγγλόφωνης Ένωσης.

Στις εικόνες που τραβήχτηκαν έξω από το κτίριο, η Debicki φαίνεται με το ίδιο γκρι κοστούμι που φορούσε η Νταιάνα ώρες πριν από το θάνατό της. Οι σκηνές την δείχνουν να φεύγει από το γαλλικό ξενοδοχείο και να κατευθύνεται προς το αυτοκίνητο, που ενεπλάκη στο δυστύχημα. Πιστεύεται ότι η σκηνή θα χρησιμοποιηθεί ως τη νύχτα της συντριβής. Το Netflix έχει ήδη πει ότι οι θεατές δεν θα δουν στο The Crown την συντριβή του αυτοκινήτου της Νταϊάνα.

"This is going to be the biggest thing that any of us have ever seen." The final season of the award-winning series begins 16th November. pic.twitter.com/AEs3vXkwXv