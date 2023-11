The Crown: Μόλις κυκλοφόρησε το πρώτο μέρος της 6ης σεζόν στο Netflix

Η τελευταία σεζόν του The Crown μόλις ανέβηκε στο Netflix με τα πρώτα τέσσερα επεισόδια της 6ης σεζόν.

Η έκτη σεζόν του The Crown σεναριακά περιλαμβάνει τα γεγονότα στα τέλη της δεκαετίας του 1990, συμπεριλαμβανομένης της σχέσης της πριγκίπισσας Νταϊάνα με τον Ντόντι αλ Φαγιέντ. Τα νέα επεισόδια αφηγούνται επίσης τα γεγονότα που οδήγησαν στον θάνατο της Νταϊάνα το 1997 και ό,τι ακολούθησε.

Ωστόσο, το The Crown έχει δεχθεί κριτική για ιστορικές ανακρίβειες. Η νέα σεζόν χωρίζεται σε δύο μέρη. Τα πρώτα τέσσερα επεισόδια ανέβηκαν πριν από λίγο στο Netflix. Τα υπόλοιπα έξι επεισόδια θα ακολουθήσουν στις 14 Δεκεμβρίου.

The Crown Season 6, Part 1. Now streaming 👑 pic.twitter.com/OuMbLDKg3P

Η πέμπτη σεζόν έκλεισε με τον Τόνι Μπλερ να γίνεται πρωθυπουργός και τον πρίγκιπα Κάρολο να πηγαίνει στο Χονγκ Κονγκ.

Η νέα σεζόν ξεκινά με την Νταϊάνα (την οποία υποδύεται η Elizabeth Debichi) και τον πρίγκιπα Κάρολο να περνούν το πρώτο τους καλοκαίρι χωριστά με τους γιους τους πρίγκιπες Γουίλιαμ και Χάρι.

Τα επόμενα επεισόδια καλύπτουν τη φρενίτιδα των μέσων ενημέρωσης γύρω από τη σχέση της Νταϊάνα με τον Ντόντι αλ Φαγιέντ, με αποκορύφωμα την καταδίωξη των παπαράτσι που προκάλεσε το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν και οι δύο να συντριβεί σε ένα τούνελ στο Παρίσι. Και οι δύο πέθαναν στις 31 Αυγούστου 1997.

The Crown Season 6, Part 1. Now streaming 👑 pic.twitter.com/OuMbLDKg3P

Το δεύτερο μισό της τελευταίας σεζόν, που κυκλοφόρησε τον Δεκέμβριο, θα καλύπτει εκδηλώσεις όπως το Χρυσό Ιωβηλαίο της Βασίλισσας, τον γάμο του Πρίγκιπα Καρόλου και της Καμίλα και την σχέση του πρίγκιπα Ουίλιαμ και της Κέιτ στο Πανεπιστήμιο του St Andrews.

Duty lasts a lifetime.



The Crown Season 6: Part 1 is now on Netflix. pic.twitter.com/jN09zRvRgR