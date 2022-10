The Big Bang Theory: Οι πρωταγωνιστές αποκαλύπτουν πώς αντέδρασαν όταν έμαθαν ότι αποχωρεί ο τηλεοπτικός Σέλντον

Οι πρωταγωνιστές του Big Bang Theory μίλησαν για τη στιγμή που έμαθαν ότι ολοκληρώνεται η σειρά επειδή αποχωρεί ο τηλεοπτικός Σέλντον, Τζιμ Πάρσονς.

Όταν ο Πάρσονς ανακοίνωσε ότι θα φύγει από την σειρά οι παραγωγοί αποφάσισαν ότι το Big Bang Theory τελειώνει. Τότε οι πρωταγωνιστές «κατέρρευσαν συναισθηματικά».

Ο Πάρσονς πίστευε ότι «δεν ήταν εκτός του πεδίου των δυνατοτήτων της σειράς» να συνεχίσει χωρίς αυτόν, σύμφωνα με τα όσα ειπώθηκαν στο «The Big Bang Theory: The Definitive, Inside Story of the Epic Hit Series».

Ωστόσο, ο δημιουργός της αγαπημένης κωμικής σειράς Στιβ Μολάρο είπε, πως «Δεν υπήρχε ποτέ καμιά περίπτωση να συνεχίσω χωρίς αυτόν. Η σειρά ήταν αυτό το σύνολο (ανθρώπων) και η σκέψη να κάνω κάποια περίεργη εκδοχή χωρίς αυτόν δεν φαινόταν σωστή».

Με το μέλλον της σειράς να έχει αποφασιστεί, ο Μολάρο και ο Τσακ Λορ κανόνισαν μια συνάντηση για να ενημερώσουν το καστ. Ο Λορ έδωσε τον λόγο στον Πάρσονς και εκείνος ανακοίνωσε στους συμπρωταγωνιστές του ότι αποχωρεί από τη σειρά.

«Αλλά ακούστηκε πολύ κλάμα στο δωμάτιο. Ιδιαίτερα η Κέιλι (Κουόκο)», θυμάται ο Λορ λέγοντας πως ήταν βαρύ το πλήγμα. «Δεν ήξερα άλλο τρόπο να το κάνω» είπε απολογητικά.

«Το σοκ, Θεέ μου, του τι θα ακολουθήσει; ήταν τρομακτικό. Θέλω να πω, κλαίγαμε για ώρες εκείνη την ημέρα. Νομίζαμε ότι θα κάναμε άλλον έναν χρόνο, οπότε ξαφνικά η ζωή σου αλλάζει μπροστά στα μάτια σου. Κοίταξα τον Τσακ και είπα, "Τι θα κάνουμε;" Δεν μπορούσα να αναπνεύσω. Απλώς ένιωθα σαν να πεθαίνω αλλά και παράλληλα να ανοίγει ένας νέος ορίζοντας για όλους» είπε η τηλεοπτική Πένι.

Ο Τζόνι Γκαλέκι (Λέοναρντ) είχε παρόμοια αντίδραση όταν έμαθε τα νέα. «Σοκαρίστηκα. Και όχι απαραίτητα από την απόφαση του Τζιμ (Πάρσονς), αλλά ότι δεν είχε μιλήσει πρώτα με τους συμπρωταγωνιστές του. Να μας προετοιμάσει. Λοιπόν, ναι, θα μπορούσε να το χειριστεί καλύτερα. Είμαστε μια οικογένεια, μιλήστε. Και δεν διαφωνώ καν με το πώς ένιωθε ο Τζιμ, γιατί από πολλές απόψεις, ένιωθα το ίδιο. Απλώς διαφώνησα με πως το διαχειρίστηκε».

Ωστόσο, παραδέχτηκε ότι η συνέχιση της σειράς χωρίς τον Πάρσονς δεν ήταν επιλογή.

«Δεν νομίζω ότι θα μπορούσα να είχα αποδώσει με τον τρόπο που θα ήθελα, αν συνεχίζαμε. Δεν ήξερα πραγματικά πώς να υπηρετήσω τον χαρακτήρα ή τη σπουδαία γραφή πια», εξήγησε.

«Αλλά κανένας από εμάς - οι ηθοποιοί, οι σεναριογράφοι - δεν αισθανόταν άνετα να κάνει την σειρά χωρίς έναν από εμάς. Και σίγουρα δεν θα συνεχίζαμε χωρίς τον Τζιμ» είπε.

Ο Κουνάρ Ναγιάρ, ο οποίος υποδύθηκε τον Ραζ Κουθροπάλι, είπε ότι είχε «μια πολύ σωματική αντίδραση» μόλις έμαθε για την ακύρωση της σειράς.

«Είναι κάτι που έχω βιώσει μόνο μία φορά στο παρελθόν. Ένιωσα ένα τεράστιο βάρος να έχει σηκωθεί από τους ώμους μου. Δεν το εννοώ με θετικό ή αρνητικό τρόπο. Το εννοώ με έναν απόλυτα ειλικρινή τρόπο, ότι κάτι μέσα μου απελευθερώθηκε. Εκείνη τη στιγμή είπα αντίο.»

Η Μαγίμ Μπιάλικ που υποδύθηκε την Έιμι Φάρα Φάουλερ είπε ότι εμπνεύστηκε από την αντίδραση του Ναγιάρ. «Όλα συμβαίνουν όπως θα έπρεπε και όλα εξελίσσονται όπως υποτίθεται ότι πρέπει σύμφωνα με ένα σχέδιο που δεν μπορούμε να γνωρίζουμε. Προσπάθησα πραγματικά να το αποδεχτώ».

Η Μελίσα Ράουτς, η τηλεοπτική Μπερναντέτ Ροστενκόφσκι Γουόλοβιτς, είπε ότι η συνάντηση αυτή ήταν μια «ευάλωτη στιγμή» για τον Πάρσονς.

«Ως κάποιος που αγαπώ και νοιάζομαι για αυτόν, είδα πόσο δύσκολο ήταν για αυτόν καθώς μας έλεγε πώς ένιωθε. Αλλά ο Τζιμ ήταν τόσο γλυκός για αυτό και μίλησε από καρδιάς και ήταν απολύτως κατανοητό ότι ήταν έτοιμος να προχωρήσει».

Ο Σάιμον Χέλμπεργκ, ο Χάουαρντ Γουόλοβιτς της σειράς και στενότερος φίλος του Πάρσονς στα γυρίσματα δεν βρέθηκε προ εκπλήξεως με την απόφαση του Πάρσονς να αποχωρήσει.

Είπε ωστόσο ότι ξαφνιάστηκε περισσότερο από το πόσο απότομα έγινε ενώ είπε ακόμα ότι απογοητεύτηκε που τους ενημέρωσε ο Τσακ σε εκείνη την συνάντηση για το ότι τελειώνει η σειρά .«Αυτό βρήκα πιο ενοχλητικό» είπε.

«Δεν ακύρωσε ο Τζιμ τη σειρά. Ο Τζιμ ολοκλήρωσε τη σειρά όπως κάναμε όλοι μας και κανείς μας δεν ζήτησε ποτέ να συνεχίσουμε. Και αυτό δεν είναι υπερβολή» είπε.

