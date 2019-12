«Τα Φιλαράκια» ξεκίνησαν να προβάλλονται το 1994 κάνοντας φινάλε το 2005. Η σειρά λατρεύτηκε όσο καμία άλλη με τους φανς να βλέπουν συνεχώς τα επεισόδια, οπότε αναπόφευκτα εντόπισαν και πολλά λάθη.

Λίγο πριν σταματήσει η προβολή των Friends στο Netflix και μετακομίσει στο HBO Max, αυτές είναι μερικές από τις μεγαλύτερες γκάφες που έγιναν και παρατήρησαν οι φανατικοί θεατές της:

Η Κάρολ άλλαξε

Την λεσβία πρώην σύζυγο του Ρος υποδύεται η Anita Barone τις δυο φορές που εμφανίζεται στην πρώτη σεζόν, αλλά από το ένατο επεισόδιο και μέχρι να τελειώσει η σειρά, τον ρόλο αναλαμβάνει η Jane Sibbet.

Πού μένουν Τα Φιλαράκια;

Ο αριθμός του διαμερίσματος άλλαξε μετά την πρώτη σεζόν επειδή οι σεναριογράφοι συνειδητοποίησαν πως τα αρχικά νούμερα -5 για τις Ρέιτσελ και Μόνικα και 4 για τους Τζόι και Τσάντλερ- σήμαιναν ότι μένουν στον πρώτο όροφο, παρόλο που είναι πάντα ορατή η σκάλα στον διάδρομο. Από την δεύτερη σεζόν και μετά, οι Ρέιτσελ και Μόνικα μένουν πια στον αριθμό 20 και οι Τσάντλερ και Τζόι στο 19.

Τα ορατά σκηνικά

Στο ξεκίνημα από τα Φιλαράκια, υπάρχει ένα πολύ ορατό ξύλινο δοκάρι κοντά στην είσοδο και την κουζίνα. Αργότερα «εξαφανίζεται» αλλά ανά περιόδους φαίνεται ξανά σε διάφορα πλάνα. Ο λόγος είναι ο θρυλικός σκηνοθέτης James Burrows που του άρεσε η αίσθηση του αληθινού σκηνικού, και όποτε επέστρεφε για κάποιο επεισόδιο, επέστρεφε μαζί του και το δοκάρι. Τουλάχιστον αυτό αναφέρει το βιβλίο «Generation Friends: An Inside Look at the Show That Defined a Television Era».

Happy Birthday;

Τα γενέθλια της παρέας είναι αμφιλεγόμενα. Στο «The One Where Emma Cries» (σεζόν 9, επεισόδιο 2), ο Ρος λέει πως τα γενέθλιά του είναι στις 18 Οκτωβρίου, πέντε χρόνια μετά το «The One with Joey's New Girlfriend», όταν είχε πει πως ήταν τον Δεκέμβριο.

Στη διάρκεια του ίδιου επεισοδίου, η Ρέιτσελ λέει πως τα γενέθλιά της είναι στις 5 Μαΐου, αλλά στο «The One with Chandler's Dad» (σεζόν 7, επεισόδιο 22), ένας αστυνομικός σημειώνει ότι είναι Υδροχόος. Και γενικά κανενός η ηλικία δεν βγάζει νόημα: Ο Ρος δηλώνει 29 ετών στις σεζόν 3, 4 και 5 και ο Τζόι υποτίθεται πως είναιο μικρότερος της παρέας, αν και το «The One Where They All Turn Thirty» (σεζόν 7, επεισόδιο 14) τον δείχνει να γίνεται 31 πριν καν η Ρέιτσελ να έχει γίνει 30.

Πότε γνωρίστηκαν η Ρέιτσελ με τον Τσάντλερ;

«Παιδιά, από εδώ η Ρέιτσελ, που επίσης επέζησε του Lincoln High», ακούγεται να λέει η Μόνικα όταν η Ρέιτσελ, φορώντας ακόμη το νυφικό της, μπαίνει τρέχοντας μέσα στο Central Perk, στο επεισόδιο-πιλότος. Την συστήνουν σε όλους εκτός από τον Ρος (που ήταν ερωτευμένος μαζί της στο Λύκειο), για πρώτη φορά. Ωστόσο στο «The One with the Flashback» (σεζόν 3, επεισόδιο 6), ανακαλύπτουμε πως κάποτε ο Τσάντλερ, έχοντας τότε μουστάκι, την είχε φλερτάρει σε ένα μπαρ, όταν εκείνη ήταν αρραβωνιασμένη. Και μετά, στο «The One with All the Thanksgivings» (σεζόν 5, επεισόδιο 8), μαθαίνουμε πως οι δρόμοι τους είχαν διασταυρωθεί ακόμη νωρίτερα όταν πήγαιναν σχολείο, σε ένα από τα τραπέζια της οικογένειας Γκέλερ για την Γιορτή των Ευχαριστιών.

«Αυτό δεν είναι το Φιλαράκι σου...»

Στο Χόλιγουντ, πολύ συχνά προσλαμβάνονται αντικαταστάτες στη θέση των πρωταγωνιστών για λήψεις που οι ίδιοι δεν έχουν λόγια, αλλά ο χαρακτήρας τους πρέπει να παρίσταται στην σκηνή. Εξαιρετικά παρατηρητικοί θεατές της σειράς πρόσεξαν πως μερικές φορές αυτοί οι αντικαταστάτες δεν καμουφλάρονται όπως θα έπρεπε και σε πολλά πλάνα φαίνονται τα πρόσωπά τους.

Στο «The One with Rachel's Date» (σεζόν 8, επεισόδιο 5), η Φοίβη φαίνεται να συζητάει με την Μόνικα στο Central Perk και το αμέσως επόμενο λεπτό, κάθεται δίπλα της μια καστανή γυναίκα που σε καμία περίπτωση δεν είναι η Κόρτνεϊ Κοξ. Επίσης στο «The One with the Mugging» (σεζόν 9, επεισόδιο 15), η αντικαταστάτρια της Ρέιτσελ δεν μπαίνει καν στον κόπο να φορέσει τα ίδια ρούχα.

Ασυνέχεια στο ντύσιμο

Πολύ συχνά το ντύσιμο των πρωταγωνιστών αλλάζει από πλάνο σε πλάνο. Στο «The One Where Ross Finds Out» (σεζόν 2, επεισόδιο 7), το κολιέ της Ρέιτσελ εξαφανίζεται «μαγικά» από τον λαιμό της και βρίσκεται ξαφνικά πάνω στην δίσκο που κρατάει.

Κενά στο σενάριο

Στη δεύτερη σεζόν η Μόνικα υποστηρίζει πως είναι αλλεργική στις γάτες, ένα επεισόδιο μετά την αναπόληση του αγαπημένου της κατοικιδίου, Fluffy Meowington, όπου δεν αναφέρεται καθόλου σε φταρνίσματα ή αλλεργίες.

Στο «The One with Ross' Denial» (σεζόν 6, επεισόδιο 3), οι Τσάντλερ και Μόνικα καυγαδίζουν για το πώς θα γεμίσουν το επιπλέον υπνοδωμάτιο, καθώς εκείνη θέλει να βάλουν αντίκες και αυτός να το μετατρέψει σε δωμάτιο με ηλεκτρονικά παιχνίδια. Ωστόσο στο «The One Where Joey Dates Rachel» (σεζόν 8, επεισόδιο 12) αμφότεροι κατενθουσιάζονται με το γαμήλιο δώρο της Φοίβη, ένα τεράστιο Ms. Pac-Man, το οποίο η Μόνικα προτείνει να βάλουν μέσα στο υπνοδωμάτιο, αφού πρώτα αφηγείται πόσο πολύ έπαιζε όταν ήταν έφηβη.