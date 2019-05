Η Ολλανδία είναι η χώρα που κέρδισε την Eurovision 2019 και στέφθηκε νικήτρια του μουσικού διαγωνισμού χάρη στο «Arcade» του Duncan Laurence.

Αυτή ήταν η πέμπτη πρωτιά στην ιστορία της. Στον τελικό ψήφισαν και οι 41 χώρες που έλαβαν μέρος στη διοργάνωση.

Το τραγούδι «Arcade» του Duncan Laurence βρέθηκε στην πρώτη θέση των προτιμήσεων μετά από μια ψηφοφορία θρίλερ γεμάτη ανατροπές εκπλήξεις και αγωνία καθώς οι χώρες που ξεκίνησαν ως φαβορί έβλεπαν τη θέση τους να αλλάζει διαρκώς.



Ο Duncan de Moor, γνωστός ως Duncan Laurence, έχει καταγωγή από το Spijkenisse της Ολλανδίας και είναι γεννημένος στις 11 Απριλίου του 1994. Ο 25χρονος καλλιτέχνης είναι απόφοιτος από την Rock Academy στο Tilburg, στην οποία σπούδασε τραγούδι και να γίνει και συνθέτης μουσικής.

🇳🇱 The winner of the Eurovision Song Contest 2019 is Duncan Laurence, representing The Netherlands with his song, Arcade!



👉 https://t.co/8ppA7om1Py@dunclaurence#DareToDream #Eurovision #NLD pic.twitter.com/iVduYXZY0y