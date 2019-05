Η Μαντόνα δέχθηκε αμφισβήτηση και σκληρή κριτική για την εμφάνισή της στη Εurovision του Τελ Αβίβ αλλά το σόου της ήταν θεαματικό και το σκηνικό εντυπωσιακό. Επίσης σε μια κίνηση απόλυτου αιφνιδιασμού κατάφερε στη σκηνή της να έχει σημαία της Παλαιστίνης.

"Let's never underestimate the power of music to bring people together" - @Madonna, at the Grand Final of the Eurovision Song Contest 2019.#DareToDream #Eurovision pic.twitter.com/18RF5r0Kq3