Ο διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision 2019 ξεκίνησε την Τρίτη με τον πρώτο ημιτελικό και οι φανς ήρθαν αντιμέτωποι με γκέι φιλιά που προβλήθηκαν κατά τη ζωντανή μετάδοση.

Το 1998, η transgender Dana International κέρδισε την Eurovision διαγωνιζόμενη για το Ισραήλ. Φέτος, επέστρεψε στη σκηνή της Eurovision, που βρίσκεται στο Τελ Αβίβ, και εντυπωσίασε. Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της, τραγούδησε την επιτυχία του Bruno Mars «Just the Way You Are» και η κάμερα στράφηκε σε ζευγάρια που ήταν στο κοινό και μετέδωσε τα φιλιά τους.

Τα στιγμιότυπα της kiss cam προκάλεσαν αίσθηση στους χρήστες των social media καθώς ανάμεσά τους προβλήθηκαν τουλάχιστον τρία φιλιά μεταξύ ανδρών.

«H αγάπη δεν γνωρίζει θρησκεία ή φυλή και δεν έχει όρια. Η αγάπη είναι αγάπη και όλοι έχουμε δικαίωμα σε αυτήν», είπε η Dana σχολιάζοντας τα φιλιά μεταξύ ζευγαριών την ώρα που τραγουδούσε.

Οι χρήστες του Twitter επαίνεσαν την απλή αλλά επαναστατική στιγμή, κάνοντας λόγο για «τη δύναμη της Eurovision».

An image of two men sharing a kiss broadcast to millions across the world. Giving hope to people who live in countries where this simple act is a crime.



That’s the power of #Eurovision and I absolutely love it. pic.twitter.com/CEY9Rjommt — Liam Beattie (@Liam_Beattie) May 14, 2019

gays knowing they won tonight cause eurovision broadcasted gay kisses on live tv all over the world

pic.twitter.com/DMWCU35t9J — 𝔞𝔡𝔯𝔦𝔞𝔫 🕊 (@JENNIEREGUl) May 14, 2019